Festival : dal 10 al 13 ottobre 'i fenomeni' dello Sport a Trento (2) : (AdnKronos) - Oltre il calcio, giovedì la grande inaugurazione al Teatro Sociale con Federica Pellegrini, il faccia a faccia con Peter Sagan e l’incontro con i piloti delle Frecce tricolori. Venerdì l'evento 'Milano-Cortina', le nostre Olimpiadi, con i protagonisti dell’impresa – Giovanni Malagò, Ro

I trend (più facili) per l’autunno 2019 emersi dal Festival di Venezia : Barbara PalvinBabara PalvinSara SampaioI trend per l'autunno 2019 rubati al Festival di VeneziaCate BlanchettGreta FerroTina KunakeyMarika PellegrinelliMarika PellegrinelliPenelope CruzAlessandra MastronadiAlessandra MastronadiAlessandra MastronardiViginia ApicellaJuliette BinocheI Festival si sa, sono molto più della semplice presentazione di un film, il circo mediatico che rotea attorno alle kermesse comprende un insieme di eventi e persone ...

Cartoline dal Festival del vento di Bondi Beach : Balene giganti e koala, ragnatele e pupazzi dalle curve ammorbidite in rispetto alle leggi dell’aerodinamica: ecco le immagini che arrivano dallo spettacolare Wind Festival che ogni anno si tiene nella celebre Bondi Beach, a pochi passi da Sidney, in Australia. Uno spettacolo, come potete vedere sfogliando la nostra gallery, reso ancora più suggestivo dai colori sgargianti degli enormi aquiloni stagliati sul blu di un cielo ...

Torna la “Nuvola Creativa – Festival delle Arti” : dal 20 al 22 settembre al MACRO di Roma : Torna, per il quarto anno consecutivo, il Festival delle Arti “Nuvola Creativa”, che quest’anno si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 settembre, presso il MACRO Asilo di Roma, in via Nizza 138, stavolta con il titolo “Domino / Dominio – Per gioco e per davvero”. Oltre settanta gli artisti coinvolti, provenienti da tutta Italia. Durante la kermesse si alterneranno mostre temporanee e proiezioni di video arte, performance ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso e le polemiche per il Festival di Venezia : "Gli italiani - un popolo che vive nelle critiche..." : La presenza di tantissimi personaggi provenienti da Uomini e Donne, Temptation Island, Grande Fratello Vip e non solo alla Mostra del Cinema di Venezia, come ogni anno, scatena un mare di polemiche.Quest'anno, sul red carpet del Festival di Venezia, hanno sfilato anche Teresa Langella e Andrea Dal Corso e quest'ultimo, dopo aver "resistito" alla tentazione di replicare alle critiche, alla fine, ha sbottato, pubblicando un lungo post tramite ...

Andrea Dal Corso sul Festival di Venezia : 'Per certi versi abbiamo fatto più degli attori' : Quest'anno il Festival del Cinema di Venezia ha scatenato un bel po' di polemiche, non tanto per i film in gara bensì per la presenza, decisamente massiccia, di numerosi 'Personaggi' del mondo della televisione che hanno ben poco a che vedere con il cinema. E così abbiamo visto ex volti di Uomini e Donne e di Temptation Island sfilare sul tanto bramato 'red carpet' mentre una miriade di fotografi li immortalavano durante la passerella. Immediata ...

Festival di Castrocaro 2019 - la finale in diretta dalle ore 21 : 20 : Il Festival di Castrocaro 2019 è una manifestazione musicale estiva che andrà in onda su Rai 2, in prima serata, questa sera, martedì 3 settembre 2019, e che sarà condotto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.Festival di Castrocaro 2019: il Festival e la direttaprosegui la letturaFestival di Castrocaro 2019, la finale in diretta dalle ore 21:20 pubblicato su TVBlog.it 03 settembre 2019 20:15.

Roberto Tornabene - finalista Festival di Castrocaro/ Video - dal bullismo a The Voice : Roberto Tornabene, finalista al Festival di Castrocaro, Video: la giovane voce catanese, dagli episodi di bullismo alla partecipazione a The Voice of Italy

Ancona ospita 'La Mia Generazione Festival' - appuntamento dal 5 all'8 settembre : Nella città di Ancona, dal 5 all'8 settembre, arriva La Mia Generazione Festival 2019, alla sua seconda edizione, con la direzione artistica di Mauro Ermanno Giovanardi: un tour de force di musica anni '90, con tantissimi ospiti e progetti speciali. Nuova location per quest'anno è il Porto Antico. Tanti gli artisti internazionali coinvolti e i progetti speciali. Deus, Subsonica e La Crus saranno i protagonisti dell'evento, oltre a Dave Rowntree ...

Festival di Castrocaro 2019 - l'evento in diretta dalle ore 21 : 20 : Il Festival di Castrocaro 2019 è una manifestazione musicale estiva che andrà in onda su Rai 2, in prima serata, questa sera, martedì 3 settembre 2019, e che sarà condotto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.Festival di Castrocaro 2019: il Festival e la direttaprosegui la letturaFestival di Castrocaro 2019, l'evento in diretta dalle ore 21:20 pubblicato su TVBlog.it 03 settembre 2019 07:58.

Festivaletteratura di Mantova 2019 - la guida ai 10 appuntamenti da non perdere dal 4 all’8 settembre : Un programma dal forte taglio internazionale che vedrà arrivare a Mantova in cinque giorni oltre 300 autori dei quali 70 stranieri. La ventitreesima edizione del Festivaletteratura, in calendario dal 4 all’8 settembre, conferma la propria vocazione a voler approfondire temi che vanno al di là della dimensione ‘casalinga’ e lo fa approfittando della presenza di autorevoli esponenti ed esperti in molteplici materie e settori. Come sempre il ...

Il trailer di The New Pope regala il paradiso ad un malizioso Jude Law a pochi giorni dall’anteprima al Festival di Venezia : Un malizioso Jude Law in slip bianchi varca quelle che sembrano essere le porte di un paradiso che solo lui poteva volere e vivere così, il trailer di The New Pope regala questa nuova visione del "giovane" Papa mentre il nuovo (che avrà il volto di John Malkovich), prende posto al fianco dei cardinali che lo accolgono in completa venerazione, almeno per ora. Questo è quello che mostra il primo teaser trailer ufficiale della serie The New Pope ...

Il ritorno di Ariana Grande a Manchester per il Pride Festival a due anni dall’attentato : video dal concerto : Il ritorno di Ariana Grande a Manchester due anni dopo l'attentato ad un concerto del suo Dangerous Woman Tour è stato all'insegna della festa arcobaleno. La Grande è stata la Grande attrazione della penultima serata del cosiddetto Manchester Pride Live, una serie di eventi musicali in scena nella città inglese, a Mayfield, dal 23 e il 26 agosto nell'ambito di un weekend dedicato alla comunità LGBTQ+. Per la popstar - che nel ...

Calvi Festival : tre serate dal sapore internazionale con Calvi Cinema e la Festa della Birra : TRE serate DEDICATE AL Cinema CON I CORTI DEL GLOBO D’ORO E LA PRESENZA DEL REGISTA VINCITORE DAVIDE CALVARESI Dal