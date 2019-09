Fegato | ecco come depurarlo con rimedi naturali

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Ilsvolge funzioni cruciali per l’organismo. Interviene nella gestione dei grassi, nella produzione di componenti indispensabili per il buon funzionamento del sistema immunitario e per la coagulazione del sangue, nell’accumulo di riserve di grassi e zuccheri; è inoltre fondamentale per la depurazione del sangue e per il metabolismo. Il suo corretto funzionamento è indissolubilmente legato al benessere dell’individuo, e influenza l’efficienza di tutti gli altri organi. Di tanto in tanto è quindi consigliabile seguire un programma detox per espellere le tossine accumulate nei tessuti e ritrovare energia e vitalità. La depurazione delè particolarmente consigliata in caso di stanchezza cronica, frequenti mal di testa, difficoltà digestive, alitosi, pelle o capelli grassi. Questi infatti sono tutti i segnali di possibileintossicato e ipo-funzionante. Ma? Non c’è ...

PieroSerra : @SJP1897 Ecco perché dobbiamo continuare a vincere soprattutto in italia dove siamo i più forti... per sta gente ch… - futuroprossimo : Una notizia stupenda che apre a un futuro, anzi a un presente in cui gli organi da trapiantare coprono anche grandi… - InNomeDellaJ : @beppeinterista @MarioMattioliTv Ecco appunto, un altro che ragiona con il fegato. Tanto merito che siete stati ven… -