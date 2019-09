F1 pronta a sbarcare al Mugello? Il circuito toscano sogna in grande | Paolo Poli | “Tra 5

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) La Formula Uno potrebbealin un prossimo futuro? La domanda è di grandissima attualità perché, direttore del, ha svelato quali sono i piani futuri per l’impianto di proprietà della Ferrari che è uno dei templi del Motomondiale. Il sogno, però, oltre a rinnovare l’accordo per le gare delle due ruote, sarebbe quello di candidarsi per poter ospitare un Gran Premio di F1 a partire dal 2025. Durante la presentazione di uno studio sull’impatto economico dell’Autodromo, lo stessoha dichiarato: “Il primo obiettivo sarà quello di rinnovare l’accordo con il Motomondiale per l’appuntamento del GP d’Italia poi però fra cinque anni penseremo anche a candidarci per portare in Toscana la Formula 1“. Il, come ha riportato La Nazione, crea una ricaduta annua di 130 milioni di euro con oltre 1000 posti di lavoro, ...

