F1 | Michael Schumacher ricoverato a Parigi sotto falso nome | iniziata la terapia

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) Secondo quanto riportato dall’ANSA, sarebbeperlaa base di cellule staminali, ideata dal professor Philippe Menasché: l’ex ferrarista sarebbe giunto ieri all’ospedale Georges Pompidou dialle ore 15.40 a bordo di un’ambulanza svizzera. La registrazione per il ricovero in ospedale è avvenuta, come nelle precedenti occasioni nelle quali il tedesco era stato portato (in quei casi in elicottero) proprio essere preparato al trattamento che è iniziato questa mattina. L’ex pilota di F1 ha subito un grave incidente sugli sci il 29 dicembre 2013. Diversi i giornalisti presenti all’ingresso del nosocomio, ma un rigoroso servizio d’ordine impedisce a persone non autorizzate di avvicinarsi al reparto di rianimazione chirurgica e traumatologica, dove l’ex campione è. Non sono ...

Gazzetta_it : Michael Schumacher trasportato in ospedale a Parigi per cure 'top secret' - TgLa7 : Michael Schumacher a Parigi per cura top secret. Ex pilota trasportato oggi all'ospedale europeo Georges Pompidou - MediasetTgcom24 : Michael Schumacher trasferito a Parigi per una nuova cura top secret #Schumacher -