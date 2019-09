Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) Charles Leclerc si è definitivamente consacrato con la vittoria al GP d’Italia 2019 di F1. Sul circuito di Monza il monegasco ha portato in trionfo la Ferrari davanti al proprio pubblico, diventando l’idolo dei tifosi. Una vittoria arrivata subito dopo quella di Spa, a conferma del momento magico di questo pilota, che potrà davvero diventare il protagonista assoluto del Circus nei prossimi anni. Tra coloro che hanno sempre creduto nelle potenzialità di questo ragazzo c’è, che conosce Leclerc dai tempi della Ferrari Driver Academy, dove ha corso insieme a suo figlio Giuliano. Il pilota francese, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha così commentato la sua l’impresa: “Sapevo che è bravo e veloce, ma stavolta è andato oltre, perché qui non si sta parlando di uno che è stato più o meno forte, qui stiamo raccontandodi. Ha fatto tutto un fine settimana ...

OA_Sport : F1, Jean Alesi: “Leclerc mi ricorda Senna. Sta facendo qualcosa di fenomenale e può crescere ancora molto” - NickCorticelli : Ecco chi era lo sventolatore di bandiera all arrivo,il mitico Jean Alesi!!! attento che cadi ?? #GPMonza #GPItalia… - maurobarbessi : Questa foto è emblematica: Jean Alesi che sbandiera la Vittoria di @Charles_Leclerc a @Autodromo_Monza per me non h… -