European Leagues | la nuova proposta | terza Coppa dal 2021 | niente Ranking e riduzione

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Laha predisposto un lungo documento in risposta al progetto della Super Champions dal 2024 proposto da Eca e Uefa. Sono tre i punti principali su cui si articola la: proteggere le Leghe nazionali, aumentare la partecipazione, avere una distribuzione finanziaria più equa. Il documento integrale è stato visionato e spiegato dall’Adnkronos. Al punto 1 (Format e Accesso), viene spiegato che l’accesso deve essere basato sulla qualificazione delle competizioni nazionali. Si è favorevoli all’introduzione dellaeuropea dal. Ci dovrà essere un massimo di 7 partecipanti per nazione, stessi posti in ogni competizione per le rappresentanti dei migliori 5 campionati, nessuna retrocessione, promozione solo per i vincitori di Europa League ed Europa League 2, mentre il detentore del titolo della Champions League rimarrà nella ...

