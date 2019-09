Esce oggi I Testamenti | Margaret Atwood svela sovrapposizioni e divergenze dalla serie

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 10 settembre 2019) I– The Testaments il titolo originale – arrivanelle librerie di tutto il mondo. Dopo un'attesa durata 34 anni, il seguito de Il Racconto dell'Ancella torna a tuffarsi nel mondo distopico di Gilead per raccontarne le orribili atrocità. Le parole dell'autricesono come sempre illuminanti per situarne l'intreccio erne le possibili implicazioni. Anziché allontanarci da Gilead abbiamo iniziato ad avvicinarci a essa, soprattutto negli Stati Uniti, commenta. E non è un mistero che i diritti riproduttivi delle donne in alcuni stati del Paese sembrino riecheggiare le misure adottate nel regime de Il Racconto dell'Ancella. Dicono di avere a cuore la libertà individuale, prosegue, ma evidentemente non credono che tale libertà si estenda anche alle donne. La notizia dello sviluppo di una nuovaa partire dai contenuti de Iè di pochi ...

MarroneEmma : Questa foto l’ho scattata per il mio nuovo disco. Ma ho voluto farvela vedere oggi perché mi piace moltissimo e per… - Gaia2576 : RT @FrancescaNevis: Piccola informazione di servizio: oggi per Einaudi esce in edizione tascabile “L’unica storia” di Julian Barnes e mi se… - Einaudieditore : RT @FrancescaNevis: Piccola informazione di servizio: oggi per Einaudi esce in edizione tascabile “L’unica storia” di Julian Barnes e mi se… -