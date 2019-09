Emre Can Juventus | ecco cosa potrebbe accadere fino a gennaio | il retroscena!

Calciomercato Juventus - addio Emre Can : la nuova mezz’ala arriva dalla Liga! : Calciomercato Juventus- Mercato bianconero appena concluso, ma la sensazione è che Paratici sia già a lavoro per completare la Juventus in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni e come confermato dalla stampa spagnola, la Juventus sarebbe pronta a fiondarsi nuovamente alla carica per Rakitic. addio ormai scontato a Emre Can, il […] More

Juventus - possibile multa per Emre Can dopo le dichiarazioni sulla lista Champions League : La Juventus, dopo la chiusura del mercato, è impegnata a preparare l'importante match di Serie A contro la Fiorentina prevista per sabato 14 settembre alle ore 15:00. A tenere banco però sono le scelte tecniche in merito alla lista dei giocatori che giocheranno la Champions League: come è noto infatti sono stati esclusi Mandzukic ed Emre Can. La punta croata non ha parlato a riguardo anche se le ultime indiscrezioni confermano la possibilità che ...

Emre Can Juventus - possibile cessione a gennaio : pista viva dalla Spagna : Emre CAN Juventus – Criticata la scelta della Juventus di escluderlo dalla propria lista Champions, Emre Can torna ora a far parlare di sé in chiave mercato. Il centrocampista tedesco pare infatti ormai ai margini del progetto di Maurizio Sarri e dalla Spagna c’è chi parla di un suo passaggio al Real Betis non concretizzatosi nell’ultimo giorno di mercato. Come […] More

Juventus - Emre Can a gennaio potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain : Il calciomercato estivo per la maggior parte dei campionati europei è terminato il 2 settembre, ma come al solito l'argomento principale, soprattutto con la sosta per le nazionali, restano le trattative per il mercato invernale. Una delle società più chiacchierate a riguardo è sicuramente la Juventus, in merito soprattutto alle cessioni che il direttore sportivo Fabio Paratici non è riuscito a realizzare. Proprio la ricca rosa a disposizione di ...

Bucchioni : 'Emre Can è un campanello d’allarme - Mandzukic una bomba innescata' : La Juventus nella sessione di calciomercato appena conclusa non è riuscita a sfoltire la rosa dagli esuberi, con grande disappunto del nuovo allenatore Maurizio Sarri che ha già escluso alcuni campioni. Il clima idilliaco del mondo bianconero, a causa di questo sovraffollamento, rischia di essere sconvolto come dimostra la reazione di Emre Can dopo l’esclusione dalla lista Champions League per la fase a gironi. A parlare della burrasca in atto ...

CorSport : gelo tra Sarri e Mandzukic. La prossima settimana il confronto con Emre Can : Sono diversi i problemi interni allo spogliatoio che il tecnico della Juventus Maurizio Sarri si troverà ad affrontare nelle prossime settimane, scrive il Corriere dello Sport. Dopo una due giorni in cui ha tenuto banco, tra esclusione dalla lista Champions, attacco alla Juve e a Sarri e parziale retromarcia sui social, Emre Can è in Germania. Avrà un confronto con Sarri solo al suo rientro. Un discreto gelo, invece, è calato nei rapporti tra ...

Calciomercato Juventus - retroscena Emre Can : il Betis Siviglia lo contatta - lui… : Calciomercato Juventus – Ha fatto parlare molto lo ‘sfogo’ di Emre Can, che poi ha ‘modificato il tiro’, susseguente alla sua esclusione dalla lista Champions. Il calciatore, dopo l’avvento di Sarri, è risultato tra quei calciatori in più che il club bianconero avrebbe dovuto vendere. Nulla di fatto, come tutti gli altri esuberi della rosa. Oggi dalla Spagna emerge un retroscena: il Betis Siviglia, come ...

Bucchioni : “Polveriera Juve - sfogo Emre Can sottovalutato e un altro caso pronto a scoppiare” : Polveriera Juve, Enzo Bucchioni rivela alcuni retroscena sui dissidi interni in casa bianconera dove il mercato e la lista Champions rischiano di infiammare l’ambiente Polveriera Juve, Enzo Bucchioni rivela alcuni retroscena sui dissidi interni in casa bianconera dove il mercato e la lista Champions rischiano di infiammare l’ambiente. Di seguito l’editoriale del collega sulle pagine di tuttomercatoweb.com. Bucchioni: ...

Juventus - clamoroso Emre Can : “Sarri non è stato sincero - sarei andato via” : Emre Can tuona a muso duro contro Maurizio Sarri e contro la Juventus. Il centrocampista bianconero, come riportato da “Sportmediaset“, ha colto l’occasione per commentare la sua esclusione dalla lista Champions con parole piuttosto amare ed elettriche. Indice puntato contro Sarri e contro la scelta del tecnico toscano, reo di aver mentito al centrocampista in […] L'articolo Juventus, clamoroso Emre Can: “Sarri non ...

Mercato Juventus - Mandzukic-Emre Can - non è finita : ecco la nuova ipotesi! : Mercato Juventus- CalcioMercato appena andato in archivio, ma attenzione ai piani della Juventus e di Paratici in vista dell’immediato futuro. Di fatto, come evidenziato nelle ultime ore, e come riportato da “Daily Mirror“, Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus nel corso dei prossimi giorni qualora decidesse di prendere in considerazione alcune offerte dal Quatar, altrimenti […] More

Libero : il procuratore di Emre Can sapeva dell’esclusione dalla lista Champions : Ieri ha tenuto banco la questione dell’esclusione di Emre Can dalla lista Champions presentata dalla Juve, con lo sfogo del calciatore ai cronisti e poi la retromarcia su Twitter. Il giocatore bianconero aveva dichiarato, all’inizio, che la Juve gli aveva fatto ben altre promesse e che se avesse saputo prima dell’esclusione, con la Juve non avrebbe più giocato. Aveva aggiunto che si riservava di parlare con la società e con il ...

Rakitic-Emre Can - trattativa saltata per richiesta conguaglio della Juventus (RUMORS) : La Juventus ha chiuso un mercato sicuramente soddisfacente, soprattutto in tema acquisti, grazie agli arrivi di giocatori importanti come De Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot, Danilo e Buffon. Inoltre l'investimento in giovani (ceduti poi in prestito) come Romero e Pellegrini testimoniano la volontà bianconera di programmare anche per il futuro. Rivedibile però la strategia della società piemontese in merito alle cessioni: diversi calciatori ...

TuttoSport : Emre Can - la Juve pensa ad una multa per il calciatore : La Juve non ha gradito le esternazioni di Emre Can sull’esclusione dalla Champions secondo l’edizione odierna di TuttoSport. La società avrebbe preferito non rispondere pubblicamente, ma starebbe valutando una multa per il calciatore “La società non ha particolarmente apprezzato lo sfogo pubblico. Comprende, però, la frustrazione e la rabbia che può provare un calciatore in una simile situazione. Da qui (o meglio, anche ...

