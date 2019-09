Elmas | infortunio ampiamente superato | il centrocampista dilaga in Nazionale

Napoli - infortunio Elmas : allarme rientrato - ecco i tempi di recupero : infortunio Elmas- allarme rientrato e preoccupazioni praticamente rase al suolo. Nessuna complicazione per Elmas e per la sua caviglia, vittima si una leggera distorsione durante il match della sua Nazionale. Il centrocampista del Napoli potrà tornare in campo già dal prossimo match contro la Sampdoria. Lo stesso diretto interessato, tramite il proprio account instagram, ha […] L'articolo Napoli, infortunio Elmas: allarme rientrato, ecco i ...

