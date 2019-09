Ecco la nuova Commissione Ue | Gentiloni all’Economia Von der Leyen | Italia rispetti il

Massimo Boldi - “Cipollino” ha ritrovato l’amore : Ecco chi è la nuova fidanzata - 34 anni più giovane di lui : Massimo Boldi ha ritrovato l’amore. A rivelarlo è stato lui stesso a Caterina Balivo nel corso della prima puntata della nuova stagione di “Vieni da Me” su Rai 1, spiegando che dopo la morte della compagna Marisa era rimasto per lungo tempo single e quella condizione di solitudine iniziava a pesargli. Ora però, Irene Federica Fornaciari, 40 anni, gli ha ridato felicità: “Batte il mio cuore, adesso, per la vita che ...

La MIUI 11 sarà tutta nuova : Ecco la nuova grafica e le nuove funzioni : Beccata la MIUI 11, con le sue funzionalità e il suo aspetto in una versione acerba arrivata per sbaglio su alcuni smartphone Xiaomi. ecco come sarà e quali saranno le sue principali novità. L'articolo La MIUI 11 sarà tutta nuova: ecco la nuova grafica e le nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

NON ERA MAI SUCCESSO. Ecco COSA STA SUCCEDENDO A CASAPOUND E A FORZA NUOVA. : CASAPOUND azzerata su Facebook e Instagram. A sorpresa sono scomparse dai social tutte le pagine ‘istituzionali’ del movimento guidato da Gianluca Iannone, a cominciare dalla pagina principale, ‘CASAPOUND Italia’, ‘certificata’ da Fb con tanto di spunta blu e con ben 280mila follower, e decine e decine di profili personali di militanti della tartaruga frecciata. “Facebook e Instagram ci cancellano ...

Amici - vi ricordate il vincitore Gerardo Pulli? Scomparso e... clamoroso : Ecco la sua nuova vita : Ve lo ricordate Gerardo Pulli? Chi segue Amici di Maria De Filippi, il talent-show di successo trasmesso su Canale 5, non può esserselo scordato. Per certo c'è che dopo l'uscita del pezzo Io sono bella di Emma Marrone in molti si sono chiesti chi fosse, Gerardo Pulli: insieme a Vasco Rossi, infatti,

Carolina Stramare - modella e studentessa di grafica : Ecco chi è la nuova Miss Italia : Miss Italia 2019 è Carolina Stramare, la numero 3. Era quasi l’1.40 di notte quando Alessandro Greco ha eletto la Miss dell’ottantesima edizione del concorso per eccellenza, ritornato su Rai1 tra tante ostilità e polemiche. Peccato, però, che la regia abbia bucato la sua proclamazione, per “colpa” di Gina Lollobrigida che con la sua cotonatura impallava l’inquadratura. Eppure Carolina può dirsi fortunata: è stata prima ...

Nuova specie di dinosauro dal bEcco d’anatra scoperta in Giappone : chi era il Kamuysaurus japonicus : Un team di ricerca internazionale guidato da paleontologi Giapponesi ha scoperto e descritto il fossile di una Nuova specie di dinosauro, un adrosauride vissuto 72 milioni di anni fa che è stato chiamato Kamuysaurus japonicus. Quando è morto aveva circa 9 anni ed era lungo 8 metri. Come tutti gli adrosauridi, conosciuti col soprannome di "dinosauri dal becco d'anatra", era caratterizzato da una curiosa appendice sulla bocca.Continua a leggere

Facebook - nuova gestione del riconoscimento facciale : Ecco quale : Una novità rilevante è in arrivo su Facebook. Si tratta della gestione del riconoscimento facciale che l’azienda applica alle nostre foto

Louis Tomlinson : fuori ora la nuova canzone “Kill My Mind” - Ecco cosa ne pensano i fan : In loop The post Louis Tomlinson: fuori ora la nuova canzone “Kill My Mind”, ecco cosa ne pensano i fan appeared first on News Mtv Italia.

Mercato Juventus - Mandzukic-Emre Can - non è finita : Ecco la nuova ipotesi! : Mercato Juventus- CalcioMercato appena andato in archivio, ma attenzione ai piani della Juventus e di Paratici in vista dell’immediato futuro. Di fatto, come evidenziato nelle ultime ore, e come riportato da “Daily Mirror“, Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus nel corso dei prossimi giorni qualora decidesse di prendere in considerazione alcune offerte dal Quatar, altrimenti […] More

Kate Middleton - a Buckingham Palace c’è una nuova (e bellissima) rivale : Ecco chi è : Maretta alla corte dei Windsor. Dopo la presunta lite tra Meghan Markle e Kate Middleton ci sarebbe una grande crisi anche tra le principessa Eugenia e Beatrice e Zara Tindall. Secondo l’Express, le figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson sarebbero gelose della figlia della principessa Anna perché favorita dalla Regina Elisabetta. E starebbero cercando di fare squadra con Kate Middleton, contro la bionda cavallerizza Zara infatti non ha ...

Nuova specie di balena dal bEcco scoperta in Giappone : chi è lo zifide Berardius minimus : Grazie ad analisi morfologiche, geneniche e osteometriche è stata scoperta una Nuova specie di cetaceo in Giappone, lo zifide Berardius minimus. Gli scienziati hanno esaminato i resti di quattro esemplari maschi, grazie ai quali è stato possibile separare la specie da quelle dei due berardi già noti, il berardio australe e il berardio boreale.Continua a leggere

Conte ha sciolto la riserva : Ecco la nuova squadra di Governo : Dopo una mattinata di colloqui serrati con i capigruppo di M5S, Pd e Leu, Giuseppe Conte ha assunto a tutti gli effetti il ruolo di presidente del Consiglio, dando il via al nuovo Governo, il Governo Conte bis. Il nuovo premier si è recato attorno alla 15 di oggi 4 settembre al Quirinale da Sergio Mattarella per sciogliere la riserva. La squadra dei ministri è stata completata ed è pronta per prestare giuramento e ricevere la fiducia in ...

Anche Android 10 ha la sua statua - con una nuova tradizione : Ecco com’è : Rispettando la tradizione che procede da parecchi anni, Google ha svelato la statua dedicata alla nuova versione di Android, la prima senza dolcetti. L'articolo Anche Android 10 ha la sua statua, con una nuova tradizione: ecco com’è proviene da TuttoAndroid.

OnePlus pubblica una nuova app sul Google Play Store : Ecco Zen Mode : OnePlus ha introdotto la Zen Mode insieme al suo ultimo smartphone top di gamma, OnePlus 7 Pro, con l'obiettivo di aiutare gli utenti a prendersi una pausa L'articolo OnePlus pubblica una nuova app sul Google Play Store: ecco Zen Mode proviene da TuttoAndroid.