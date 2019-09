E' morto il neofascista Stefano Delle Chiaie

Fonte : agi

(Di martedì 10 settembre 2019), accusato e poi prosciolto di concorso in strage nell'attentato alla stazione di Bologna e in quello alla banca Nazionale dell'Agricoltiura in piazza Fontana a Milano, esponente della destra radicale e della destra spiritualista in seno al Movimento Sociale Italiano e fondatore di Avanguardia Nazionale, èla notte scorsa nell'ospedale Vannini. Nato a Caserta nel 1936 per anni, pur di sfuggire alla Giustizia italiana, ha vissuto da latitante fino a quando il 27 marzo del 1997 a Caracas non venne catturato dalla Polizia italiana.

