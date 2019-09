Due giorni senza vedersi | bimbi si corrono incontro per abbracciarsi | il video tenerissimo

A mezzanotte di domenica è iniziato uno sciopero di Due giorni dei piloti di British Airways - il primo di sempre : A mezzanotte di domenica è iniziato uno sciopero di due giorni dei piloti di British Airways: lo sciopero, indetto dal sindacato britannico dei piloti BALPA, è il primo nella storia della compagnia e ha già portato alla cancellazione di centinaia

Bimbo nordafricano preso a calci. Il papà : “Non ha dormito Due giorni” : Bimbo nordafricano preso a calci. Il papà: “Non ha dormito due giorni” In un’intervista a Repubblica, parla il padre del bambino immigrato di 3 anni colpito da un uomo perché si era avvicinato a un passeggino per vedere dentro: “Mio figlio mi chiede ‘che ho fatto di male?’ e non so cosa dirgli. La città mi è stata ...

"Il mio Rayem non ha dormito per Due giorni. Mi chiedeva sempre : che ho fatto di male?" : Parla il padre del bambino immigrato di tre anni preso a calci a Cosenza perché si era avvicinato alla culla di una neonata per vedere dentro: "Lavoro qui da vent'anni, una cosa del genere non era mai successa. Ma la città mi è stata vicina"

Anziane narcotizzate e derubate - allarme a Bologna : Due episodi in pochi giorni : Sono almeno due gli episodi denunciati nei giorni scorsi a Bologna, ma il numero delle vittime potrebbe essere superiore. Una delle vittime ha ottantacinque anni: ricorda che una donna l’ha seguita in casa, poi quando si è risvegliata ha scoperto che dalla cassaforte erano spariti gioielli per 15000 euro.Continua a leggere

Jurassic Weekend - Due giorni a spasso coi dinosauri su Dmax : Come da tradizione su Dmax canale 52 è tempo di celebrare il “Jurassic Weekend”, l’appuntamento con il meglio della programmazione a tema “preistoria”, con maratone e speciali in prima tv assoluta: sabato 7 e domenica 8 settembre a partire dalle 14:05. Più di 20 ore di programmazione dedicata al passato, di cui 15 in premiére. Tra i programmi più attesi le maratone del pomeriggio sui titani del passato Deadly Dinosaurs (sabato e domenica dalle ...

Francesco Giorgino e Pierluigi Diaco - Due buoni vicini di casa nei giorni della crisi : Immaginate di essere in un grande condominio denominato Rai e pensate a una delle più classiche scene d'antan: due vicini di casa con un rapporto d'amicizia datato che sotto il periodo natalizio si scambiano i doni con i sorrisi distesi bussando alla porta dei loro appartamenti. Episodi che si possono vedere sempre più raramente nella vita reale o al massimo nei film per famiglie.Bene, ora paragoniamo l'esempio alla collaborazione tra Tg1 nel ...

US Open – La delusione di Federer : “mal di schiena per tutta la partita. Con Due giorni di riposo avrei vinto il torneo” : Roger Federer eliminato, a sorpresa, da Dimitrov ai quarti di finale degli US Open: lo svizzero, sofferente per il mal di schiena, mostra la sua delusione nel post match Complice l’eliminazione di Novak Djokovic, fermatosi per infortunio, Roger Federer sembrava il candidato principale, insieme al rivale di sempre Rafa Nadal, a poter vincere gli US Open 2019. Il tennista svizzero, che non vince l’ultimo Slam dell’anno da ...

Bloccati in parete Due alpinisti spagnoli rifiutano gli aiuti per 3 giorni - ma interviene la suocera : salvati dal Soccorso Alpino Veneto [FOTO] : Una situazione grottesca e surreale, quella che ha visto come protagonisti due giovani alpinisti spagnoli. Lui 45 anni, lei 36: si erano avventurati nella scalata delle Tre Cime di Lavaredo, ma qualcosa è andato storto e i giovani non sono riusciti a raggiungere il rifugio. Ciò nonostante, hanno rifiutato per ben due volte l’intervento del Soccorso Alpino, convinti di essere a un passo dalla meta. E ieri la situazione si era fatta ...

Dolomiti - coppia di alpinisti spagnoli bloccata da tre giorni su una parete delle Tre Cime di Lavaredo : rifiutati per Due volte i soccorsi : Da tre giorni sono bloccati sulle Dolomiti, attaccati a una parete delle Tre Cime di Lavaredo, ma rifiutano i soccorsi. È quanto sta succedendo a una coppia di alpinisti spagnoli, in vacanza sulle Alpi. I due, 45 anni lui e 36 lei, sono di Barcellona. Nonostante la loro odissea duri da 72 ore e nonostante le cattive condizioni meteo, gli scalatori continuano a dire “no” agli aiuti, sostenendo di poter proseguire autonomamente. Per ...

Perugia-Chievo - tifoso va allo stadio e si perde : rintracciato Due giorni dopo dai Carabinieri : Una storia per fortuna a lieto fine. Era uscito di casa per recarsi allo stadio ”Renato Curi” ed assistere alla partita di calcio Perugia-Chievo Verona, prima giornata di Serie B, e non è più tornato. La madre del ragazzo in questione ha lanciato l’allarme e sono partite le ricerche. Questa mattina i Carabinieri delle Compagnie di Perugia ed Assisi, in collaborazione tra loro, lo hanno ritrovato. I Carabinieri della ...

Morto da 45 giorni - la moglie per vendetta non lo seppellisce l’aveva tradita con una giovane colombiana alla quale aveva lasciato in eredità Due lussuosi appartamenti : La vendetta è un piatto da servire freddo. Forse in questo caso fin troppo freddo. Il cadavere di un uomo giace in una cella frigorifera di un obitorio da 45 giorni. La moglie ha dichiarato sui giornali che non ha nessuna intenzione di seppellire il proprio marito, perché prima che morisse l’uomo l’aveva tradita con una giovane e prorompente colombiana. Il defunto era un architetto di mezza età molto conosciuto in un paesino ...

Previsioni meteo 26 agosto : Due giorni di sole poi tornano i temporali : L'instabilità del weekend darà una tregua oggi e domani, ma le nuvole torneranno a fare capolino a partire da mercoledì. Le temperature, in compenso, saranno sempre in linea con la media della stagione.Continua a leggere

Due palermitani al Mongol Rally - 11 mila km in 25 giorni : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Non potremo mai dimenticare gli occhi di quei bambini che vivono nel nulla e con poco o niente, i loro sorrisi, la loro generosità”. Marco non riesce a nascondere la sua emozione quando torna indietro di pochi giorni e ricorda gli oltre undicimila km percorsi, con Giulio, in poco più di tre settimane a bordo di una scassatissima Seat Ibiza dell’89, percorrendo ...

