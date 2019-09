Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 10 settembre 2019)ha annunciato su Twitter le dimissioni di, ilper lanazionale della Casa Bianca.Il presidente americano spiega di aver chiesto lui adi farsi da parte e che nominerà il suo successore la prossima settimana. “Ero fortemente in disaccordo con molti dei suoi consigli come altri nell’amministrazione”, scrive. I informedlast night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....—J.(@real) September 10, 2019

monetninfea : RT @HuffPostItalia: Donald Trump licenzia John Bolton, consigliere per la sicurezza Usa - JackSegantini : Donald Trump licenzia il 'falco' Bolton. La linea dura su vari dossier, a partire dall'Iran, non ha pagato?… - folaojotweet : DONALD TRUMP fires JOHN BOLTON???Hahahahaha!!!! ?? ?? ?? #SMACKDOWN -