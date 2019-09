Diretta Tunisia Costa d' Avorio Streaming video tv | il percorso degli Elefanti

Diretta Tunisia Costa d'Avorio/ Streaming video tv : amichevole di prestigio : Diretta Tunisia Costa d'Avorio Streaming video tv: orario e probabili formazioni per questa stuzzicante amichevole tra due big del calcio africano.

LIVE Basket - Mondiali 2019 in Diretta : risultati 4 settembre - Polonia ancora vincente. L’Angola batte le Filippine ai supplementari. Porto Rico-Tunisia - che lotta! La Nigeria dilaga sulla Corea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 12.06 Corea DEL SUD-Nigeria 66-108: finisce così a Wuhan. La Nigeria trova la prima vittoria del suo Mondiale, che continuerà nel torneo dal 17° al 32° posto. Esagerata la prestazione del trio Eric-Diogu-Metu (17-16-15 punti rispettivamente). 12.04 Porto Rico-Tunisia 59-64: Magata di Roll, che serve sotto canestro Ben Romdhane per il ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in Diretta : risultati 4 settembre - Polonia ancora vincente. L’Angola batte le Filippine ai supplementari. Porto Rico-Tunisia - che lotta! Nigeria in carrozza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 11.50 Porto Rico-Tunisia 52-55: finisce il terzo periodo, con il team tunisino in vantaggio. Abada per ora gran protagonista con 14 punti. 11.47 COREA-Nigeria 52-79: non c’è partita. I Nigeriani dominano con la loro fisicità, nonostante non abbiano ancora segnato nel quarto ed ultimo periodo. 11.44 Porto Rico-Tunisia 48-48: ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in Diretta : risultati 31 agosto - l’Italia domina le Filippine! Spagna in difficoltà con la Tunisia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) 15.08 ARGENTINA-COREA 38-22: 8-0 di parziale con gli ottimi canestri di Campazzo regala il +16 ai sudamericani che guidano con una certa sicurezza. 15.06 Spagna-Tunisia 40-37: una pioggia di triple regala ai giocatori in maglia Roja la testa. 15.04 COSTA D’AVORIO-CINA 31-36: ...

LIVE Tunisia-Senegal 0-1 - Semifinale Coppa d’Africa 2019 in Diretta : i Leoni della Teranga tornano in finale dopo 17 anni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 Grazie per aver seguito con noi Senegal-Tunisia e restate con noi per la seconda Semifinale della Coppa d’Africa 2019! 20.37 Il Senegal torna in finale di Coppa d’Africa dopo 17 anni grazie all’1-0 sulla Tunisia! Una Semifinale durata oltre i 120′, decisa da un intervento goffo, l’ennesimo della competizione, di Hassen, che butta il pallone su Bronn che ...

LIVE Tunisia-Senegal 0-1 - Semifinale Coppa d’Africa 2019 in Diretta : Hassen commette l’ennesima papera - Bronn fa autogol! Leoni in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE 106′ Finisce qui il primo tempo supplementare. 105′ 1 minuto di recupero. 104′ Tunisia scossa dall’incredibile papera del proprio portiere: Senegal in controllo. 102′ Uscita a vuoto di Hassen su cross da calcio piazzato e autogol di Bronn: clamoroso, ennesimo, errore di Hassen. 101′ vantaggio SENEGAL!! 1-0!!! ENNESIMO ERRORE DI ...

LIVE Tunisia-Senegal 0-0 - Semifinale Coppa d’Africa 2019 in Diretta : dopo i rigori sbagliati - si va ai supplementari! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ NON C’È PIU’ TEMPO! SI VA AI supplementari! 92′ Le due squadre non provano più ad attaccare! 90′ 3 minuti di recupero! 89′ SAIVET!!!! ILLUSIONE DEL GOL CON IL SINISTRO! 87′ La Tunisia prova ad attaccare in questi minuti finali. 85′ Supplementari sempre più vicini: le due squadre sono già in debito d’ossigeno. 83′ Dentro Chaaleli ...

LIVE Tunisia-Senegal 0-0 - Semifinale Coppa d’Africa 2019 in Diretta : anche Hassen ipnotizza Saivet! Permane la parità! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83′ Dentro Chaaleli per la Tunisia, fuori Ben Mohamed. 81′ Clamoroso quanto sta accadendo al Cairo: nessuna delle due squadre è capace di andare avanti. 80′ Hassen!!!! anche IL PORTIERE TUNISINO NEUTRALIZZA UN RIGORE!!!! SAIVET ipnotizzaTO! 79′ Clamoroso al Cairo: chance d’oro per Koulibaly&Co.! 79′ RIGORE SENEGAL!!! ATTERRATO DIAGNE!!! CHANCE PER I ...