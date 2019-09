Difesa | Italia partner del Regno Unito nel programma “Tempest” | “Costruiremo insieme un

Nazionale italiana - Mancini : “Dobbiamo stare tra le prime 5 d’Europa. Izzo e Acerbi in Difesa?…” : “Faremo quattro-cinque cambi sicuramente. Abbiamo bisogno di gente fresca, poi vedremo anche durante la partita”. Così Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, a poche ore dalla sfida in casa della Finlandia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. “Izzo e Acerbi in difesa? Tutto è possibile. Pellegrini per Barella? Forse. Sensi al posto di Verratti squalificato? Questa è l’unica sicura”, ha ...

LIVE Italia-Inghilterra 0-23 rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : Marchant buca la Difesa azzurra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56′ Continua a spingere l’Inghilterra, Italia in difficoltà in questi minuti. 54′ CONVERSIONE DI FARRELL. INGHILTERRA-ITALIA 23-0. 53′ META DI Marchant, INGHILTERRA-ITALIA 21-0. 52′ Mischia con introduzione inglese al limite dei 22 azzurri. 50′ Persa la touche. 49′ Altra infrazione inglese, Italia in touche a pochi metri dalla meta. 48′ ...

Volley femminile - Europei 2019 : Enweonwu sostituisce Pietrini - Italia tutta potenza! Attacco dinamitardo ma in Difesa… : L’Italia si sta preparando per gli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno a partire dal 23 agosto, le azzurre esordiranno a Lodz (Polonia) contro il Portogallo per poi affrontare Ucraina, Belgio, Slovenia e le padrone di casa. Le vicecampionesse del mondo puntano al trionfo e sono tra le grandi favorite per il successo finale insieme alla Serbia ma non andranno sottovalutate Olanda, Russia e Turchia. Oggi sono state diramate ...

Bruscolotti a Radio Kiss Kiss Napoli : “Difesa all’italiana per il Napoli - Elmas grande prospetto” : Giuseppe Bruscolotti, ex capitano azzurro negli anni d’oro dello scudetto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Elmas si è messo in mostra, ha grandi qualità e la squadra gli ha dato subito fiducia. Deve essere umile e consapevole del fatto che ha tanto da imparare ma ha fatto vedere di avere le possibilità di far bene con la maglia del Napoli. Difesa? Manolas è un grandissimo difensore, in ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Finale Italia-Spagna. Grandi numeri dell’attacco iberico - ma il Settebello ha una Difesa stupenda : Italia e Spagna oggi alle ore 11.30 si giocheranno il titolo iridato nella finalissima dei Mondiali di Pallanuoto: il Settebello arriva da imbattuto alla sfida decisiva, mentre la formazione iberica è incappata in una sconfitta nella fase a gironi, contro l’Ungheria, che è costata agli spagnoli un turno in più, avendo dovuto affrontare, a differenza degli azzurri, gli ottavi di Finale. Quando si dice un pezzo da 90: l’attacco della ...