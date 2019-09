Diabete | rischio crisi ipoglicemiche | un peso anche per i familiari

Diabete tipo 2 : una caratteristica fisica associata a un maggiore rischio - è un campanello d’allarme : Una ricerca pubblicata su “Diabetologia” (la rivista della European Association for the Study of Diabetes), condotta da Clemens Wittenbecher e Matthias Schulze, dell’Istituto Tedesco di Nutrizione Umana Potsdam-Rehbrueck, ha rilevato che essere alti potrebbe proteggere dal Diabete di tipo 2, mentre la bassa statura sarebbe associata a maggiore rischio di soffrirne. Lo studio ha evidenziato che ogni 10 cm di differenza in ...

Obesità e Diabete - la chirurgia metabolica abbatte del 40% il rischio di malattie cardiache e morte : Un team di ricerca americano guidato da scienziati della Cleveland Clinic ha dimostrato che la chirurgia metabolica, una branca della medicina bariatrica, abbatte del 40% il rischio di morte prematura ed eventi cardiovascolari nei pazienti affetti da Obesità e diabete di tipo 2. I pazienti trattati perdono inoltre più peso e hanno meno zucchero nel sangue.Continua a leggere

Diabete : ecco il fattore che raddoppia il rischio di glicemia alta sin da bambini : I bambini con fegato grasso presentano un rischio doppio di preDiabete e di Diabete rispetto a quellisani. È quanto emerge da uno studio condotto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù insiemeall’Università di Verona e all’Università di Southampton e pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Epatology. Il fegato grasso o steatosi epatica (Non Alcholic Fatty Leaver Disease, NAFLD) è la più frequente malattia epatica in età ...

Diabete : i batteri intestinali influenzano il rischio di glicemia alta : Esiste un importate legame tra Diabete e batteri intestinali: i bambini ad alto rischio genetico di sviluppare il Diabete di tipo 1 hanno una flora batterica intestinale diversa rispetto a quelli con basso rischio. Lo rivela uno studio pubblicato su Nature Communications, che suggerisce come il rischio genetico possa modellare la risposta di un individuo a fattori ambientali nello sviluppo di malattie autoimmuni. Il Diabete di tipo 1 è una ...

Diabete e alimentazione : ecco la cattiva abitudine che raddoppia il rischio di glicemia alta : Che il Diabete di tipo 2 sia influenzato dal tipo di alimentazione è ormai ben noto, quello che in pochi sanno però è che anche il modo in cui si mangia può aumentare il rischio di soffrire di glicemia alta. Esistono infatti delle abitudini quotidiane che possono avere un impatto importante sulla salute a lungo termine e, in particolare, un’abitudine legata all’alimentazione potrebbe raddoppiare il rischio di sviluppare il Diabete di ...

Salute - la dieta mediterranea riduce il rischio di Diabete in gravidanza : Un nuovo punto a favore della dieta mediterranea: durante la gravidanza può ridurre di un terzo il rischio di sviluppare il diabete gestazionale. Una condizione che colpisce dal 3 al 5% delle donne incinte e che, se non gestito, può avere pericolose conseguenze sia per la mamma che per il bambino: dall’aborto spontaneo al rischio di insorgenza di diabete di tipo 2 più avanti nel tempo, a ipertensione, preeclampsia, macrosomia (peso alla ...

Studio su Dna finlandesi identifica 26 mutazioni dannose : potrebbero alterare il rischio di sviluppare obesità - Diabete o colesterolo : Uno Studio sul Dna appartenente a 20 mila finlandesi ha portato all’identificazione di 26 variazioni del codice genetico potenzialmente dannose per la salute cardiovascolare e metabolica. La ricerca è stata condotta da ricercatori della Washington University School of Medicine, in collaborazione con l’Università della California dell’Università del Michigan, oltre ad altre istituzioni tra cui diversi partner in Finlandia. ...

Diabete e cancro al pancreas : fattore di rischio e dieta : “Il Diabete è uno dei fattori di rischio per il cancro del pancreas”, a dichiararlo è uno studio pubblicato sul Daily Mail

Diabete e malattie cardiovascolari : il rischio raddoppia per chi soffre di schizofrenia e disturbo bipolare : Il dr. Marco Solmi, medico psichiatra ricercatore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova, ha preso parte alla The Lancet Psychiatry Commission sul tema di come proteggere la salute fisica in soggetti affetti da malattia mentale. Il lavoro è stato guidato da Joe Firth, NICM Health Research Institute, Western Sydney University, Westmead, NSW, Australia (J Firth PhD, Prof), e ha coinvolto prestigiose Università, tra cui ...