Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 10 settembre 2019) "Presidente, alcuni mesi fa lei chiese ai senatori del M5s il coraggio per esprimere la propria coscienza liberamente, ora chiedo a lei, presidente, dallo stesso banco, di trovare coraggio e dimostrare". Lo ha detto il senatore Gregorio De, ex M5s ora nel gruppo Misto, parlando in aula al Senato senza chiarire se voterà la fiducia al governo.Deha parlato anche del tema della politica sui migranti che lo ha posto in contrasto col governo precedente: "L'annuncio della parziale rivisitazione dei decreti sicurezza bis è insufficiente e generica - ha detto - poichè quelle norme devono essere disapplicate, se l'intervento fosse minimale sarebbe del tutto insoddisfacente".

ilfogliettone : De Falco: Conte dimostri serietà e discontinuità - - Stefano27132595 : RT @me_azzurra: Gregorio De Falco rigira la frittata. Prima non avrebbe mai votato la fiducia al Conte bis e ora dice che il suo sarà un at… - fritatalover : RT @me_azzurra: Gregorio De Falco rigira la frittata. Prima non avrebbe mai votato la fiducia al Conte bis e ora dice che il suo sarà un at… -