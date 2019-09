Fonte : ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2019) Su Il Giornale, Tonyparla dellae delladi Mancini come di un nuovo Risorgimento. Un momento in cui gli italiani,pronti aper beghe condominiali, divisi in fazioni avvelenate dall’odio, si sono ricordati di essere un popolo. Monza invasa dalla gioia e dalle bandiere come i tifosi dell’Italia accorsi a Tampere. “Non sono vittorie uguali, hanno peso e valore tra loro distanti ma l’Inno di Mameli e il tricolore hanno ugualmente unito cittadini, non scrivo e non intendo dire patrioti, pronti aper un sorpasso in autostrada o un rigore non fischiato”. Ogni tanto, scrive, “ci ricordiamo di essere un popolo ed è malinconico doverlo scoprire dopo una chicane o un gol su rigore”. Probabilmente si tratta solo di retorica, di amori estivi, probabilmente domani si tornerà alle risse di ...

napolista : Damascelli: la #Ferrari e la #Nazionale uniscono l’#Italia sempre pronta a litigare Per un giorno tutti a cantare… -