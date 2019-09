Dal 18 al 20 settembre a Castiglione della Pescaia il G20s summit delle spiagge italiane

Apple presenta l’iPad di settima generazione - in arrivo a partire Dal 30 Settembre : Durante l’Apple Special Event tenutosi allo Steve Jobs Theatre, Apple ha annunciato la settima generazione dell’iPad. Il nuovo modello vede lo storico schermo da 9,7″ sostituito da un più ampio display Retina da 10,2″, integra lo Smart Connector che permette di utilizzare a scelta l’apposita SmartKeyboard (tastiera che si integra nella cover) ed offre il supporto all’Apple Pencil, la penna touch del ...

Bari - chiude lo stabilimento di caffè Saicaf : 40 posti di lavoro a rischio. I sindacati : “Sciopero ad oltranza Dal 12 settembre” : Quaranta posti di lavoro a rischio per la chiusura dello stabilimento Saicaf di Bari. La storica fabbrica di torrefazione, attiva nel capoluogo pugliese dagli Anni Trenta, ha deciso di sospendere la produzione, nella quale sono occupate 40 persone, a fine mese. Per questo i sindacati Flai e Uila hanno indetto lo sciopero ad oltranza dal giovedì 12. L’astensione dal lavoro andrà avanti “fino a quando dall’azienda non giungeranno gli ...

Chiavetta token conto corrente addio Dal 14 settembre - il cellulare sarà obbligatorio : Si avvicina ormai a grandi passi la 'rottamazione' della Chiavetta token che permette di accedere e di operare sul proprio conto corrente tramite Internet banking. In ottemperanza alla nuova direttiva europea, infatti, dal 14 settembre del 2019 per accedere al proprio conto corrente, per visualizzare il saldo e per effettuare operazioni dispositive, sarà necessario possedere il telefonino. Payment services directive 2, per ora la rivoluzione è ...

Demo Fifa 20 : data di uscita - squadre - stadi e moDalità! In arrivo il 10 settembre? : Manca meno di un mese al rilascio del gioco completo ma tutti gli appassionati avranno la possibilità di mettere le mani sulla Demo di Fifa 20 qualche settimana prima: come sempre infatti EA Sports rilascerà la versione dimostrativa con circa 15 giorni di anticipo rispetto all’uscita ufficiale Abbiamo deciso dunque di realizzare una FAQ con […] L'articolo Demo Fifa 20: data di uscita, squadre, stadi e modalità! In arrivo il 10 ...

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : Baby 2 Dal 18 settembre : Netflix Italia catalogo Serie Tv – Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano. Cosa c’è su Netflix? Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali ...

Asteroidi - appuntamento il 27 settembre con 2006QV89. Ma sarà a 6 - 9 milioni di chilometri Dalla Terra : Rinviato infine al 27 settembre l’appuntamento con l’asteroide 2006QV89, che prima dell’estate aveva fatto agitare il web per il timore, più che infondato, che potesse sfiorare la Terra il 9 settembre. Nessun pericolo in vista, naturalmente, come avevano immediatamente assicurato gli esperti, e adesso hanno confermato in pieno le previsioni perché il 27 settembre l’asteroide saluterà il nostro pianeta alla distanza di 6,9 milioni di ...

Oroscopo settimanale Dal 16 al 22 settembre : Gemelli positivo - Leone incerto : L'Oroscopo settimanale dal 16 fino al 22 settembre si prospetta ricco di dubbi per la Bilancia, mentre lo Scorpione riscoprirà la voglia d'amare. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Venere in ottimo aspetto metterà in primo piano la vostra vita sentimentale. Chi ha chiuso da poco una relazione potrebbe adesso aver dei dubbi sulla propria scelta. In ambito lavorativo ci sono alcune cose che ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntate Dal 16 al 20 settembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 16 a venerdì 20 settembre 2019: Renato ingigantisce gli effetti del suo infortunio e Diego ne farà le spese. Filippo rientra dal viaggio di lavoro e Serena prova ad allentare la forte tensione che si è creata tra di loro. Il ritorno di Guido, Mariella e Lorenzo potrebbe rappresentare un brutto colpo per Vittorio e soprattutto per Cerruti. Convinto che dietro la gentilezza di Renato si ...

Info utili sul Jova Beach Party a Linate il 21 settembre - ritiro biglietti Dal 12 : Una tappa speciale del Jova Beach Party è quella in programma all'aeroporto di Milano Linate sabato 21 settembre, evento conclusivo della tournée di Jovanotti lungo le spiagge italiane. Per favorire e velocizzare l'accesso del pubblico alla location, i biglietti potranno essere ritirati anticipatamente, dal 12 settembre. Il ritiro anticipato dei biglietti è un'opportunità valida solo ed esclusivamente per la tappa del Jova Beach Party a ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni e trame puntate Dal 15 al 21 settembre 2019 : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 15 a sabato 21 settembre 2019: Annabelle continua a mentire abilmente, riuscendo a ottenere la compassione di Christoph e Joshua. Quest’ultimo decide di distrarre la fidanzata, ignorando che la ragazza non è una vittima bensì una fredda assassina… Christoph riceve una sorpresa inaspettata dalla defunta ex moglie: Xenia gli ha lasciato un videomessaggio in cui gli rivela che ...

BEAUTIFUL - anticipazioni e trame puntate Dal 15 al 21 settembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 9 a sabato 14 settembre 2019: Quinn teme la reazione di Bill, ora che Wyatt è diventato il direttore dei social media della Forrester. Ridge è sconvolto dopo aver saputo che Brooke ha baciato Bill. Brooke confessa a Ridge di aver riferito alla sorella che lui ha fatto pressioni sul giudice per farle vincere la causa. Brooke spiega a Ridge di non aver corrisposto il bacio di Bill. Steffy ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate Dal 15 al 21 settembre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 15 a sabato 21 settembre 2019: Elsa, dopo aver ricevuto un’offerta, medita se vendere oppure no le sue proprietà. Alvaro, inaspettatamente, le consiglia di non procedere con la compravendita e si mette in contatto con i suoi complici. La Laguna, intanto, confessa a Marcela di iniziare a sentire qualcosa per il dottore. Maria conferma a Roberto che vuole andarsene da Puente ...

UNA VITA - anticipazioni e trame Dal 15 al 21 settembre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 15 a sabato 21 settembre 2019: Ha luogo il battesimo di Moises: durante la festa, Riera va in ospedale dal bambino per portarlo via da lì e condurlo in una pensione, esattamente come accordato con Blanca e Diego. Questi ultimi, quando arrivano sul posto, si rendono conto che non c’è traccia né del detective e né del bambino. Felipe racconta a Silvia e Arturo che Blasco, dopo ...

Anticipazioni Un posto al sole Dal 16 al 20 settembre : Mariella aiuta Cerruti : Dopo la pausa estiva faranno finalmente ritorno ad Un posto al sole Guido, Mariella e il piccolo Lollo, tuttavia la coppia non farà in tempo a godersi il rientro a casa che dovrà badare ai problemi di 'cuore' di Cerruti. Nel frattempo la crisi tra Filippo e Serena sarà sempre più profonda, mentre la situazione per la famiglia Parisi diverrà sempre più complicata. Infine Arturo prenderà un'importante decisione per non pesare più su Marina. Di ...