Da dove arrivano i fondi per il muro di Trump tra Stati Uniti e Messico

Fonte : wired

(Di martedì 10 settembre 2019) Donaldal confine tra(foto: SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Potrebbero essere questione di settimane, mesi al massimo. Ma ilal confine colsi farà, secondo la Casa Bianca. Il presidente degliDonaldè riuscito – dopo mesi di battaglie politiche e giudiziarie – a trovare i finanziamenti per mantenere la sua più importante promessa elettorale, quella di un confine fisico per combattere l’immigrazione clandestina. Si tratta di 3.6 miliardi di dollari che eranodestinati a 127 progetti di costruzione militari, sia dentro che fuori i confini nazionali americani. I progetti messi in stand-by Parte dei soldi che il presidente vuole utilizzare per mantenere la sua promessa avrebbero dovuto essere utilizzati per costruire una sottostazione elettrica a Porto Rico e altri progetti volti ad aiutare la ripresa dell’arcipelago ...

