Curling | ottimi risultati per le Nazionali italiane nel tour in Canada e Stati Uniti

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) L’Italia delha completato un lungoincon raduni e diversi tornei. La squadra maschile, formata da Joel Retornaz (Sporting Club Pinerolo), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Sporting Club Pinerolo) ed Alberto Pimpini (Aeronautica Militare), e quella femminile composta da Veronica Zappone (3S Luca Lovero), Stefania Costantini (C.C. Dolomiti Fontel), Angela Romei (3S Luca Lovero), Elena Dami (Virtus Piemonte Pinerolo) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti Fontel), si sono cimentate anche in gare di doppio misto. Proprio nel doppio misto è arrivata la vittoria nellaNight, disputata in North Carolina, dove gli azzurri, che hanno schierato a turno le coppie Joel Retornaz-Angela Romei, Simone Gonin-Veronica Zappone e Amos Mosaner-Stefania Costantini, hanno battuto proprio i padroni ...

