Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 10 settembre 2019) Alcune immagini di backstage da, dove Danielsta girando con Léa"Noto die", 25esimo film su 007, che sarà nei cinema l'8 aprile 2020. I due protagonisti sono impegnati in alcune riprese nel centro città, mentre il regista Cary Fukunaga è stato avvistato tra iper alcuni sopralluoghi.In "NoTo Die" Bond, interpretato per l'ultima volta da Daniel, si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

ilfogliettone : Craig-Seydoux tra i Sassi di Matera per 'No time to die'-NUDE - - Affaritaliani : Craig-Seydoux tra i Sassi di Matera per 'No time to die'-NUDE - sergioragone : RT @basluogoideale: Daniel Craig, Léa Seydoux e il regista Cary Joji Fukunaga sono a #Matera per continuare a girare 'NO TIME TO DIE', l'ul… -