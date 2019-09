Cosa sai dei ministri del nuovo governo Conte?

Icardi : “Ecco Cosa mi ha spinto ad accettare il Paris Saint Germain” : “Sono molto contento perché è una grande soddisfazione giocare in una squadra come il Paris Saint-Germain. Per me e per la mia carriera è una grande opportunità e spero di fare il massimo. Giocare in un top team insieme a grandissimi giocatori come quelli del Paris Saint-Germain è una bellissima sfida e una grande opportunità, che mi permette di stare ai massimi livelli del calcio. E’ stato questo l’elemento fondamentale che mi ...

Nadia Toffa “ha continuato a lavorare sapendo che sarebbe finita così. Quando hai quella Cosa - in quel posto - sai che hai al massimo 10 mesi” : “Sono contento che così tanta gente le abbia voluto bene, se lo meritava. È una cosa che fa bene a tutti. Anche a chi, durante questo anno e mezzo di malattia, le è stato vicino“: lo ha dichiarato, in un’intervista a “Il Messaggero“, l’autore del programma tv “Le Iene” Davide Parenti, ripercorrendo gli ultimi, difficili mesi durante i quali le condizioni di salute di Nadia Toffa sono peggiorate. ...

Tagli capelli uomo corti rasato - Cosa ne sai del buzz cut? : Il Taglio di capelli cortissimo, a zero centimetri, denominato buzz cut è paragonabile alla tosatura di una pallina da tennis e a volte si va perfino oltre. Il buzz cut è un vero e proprio genere di hair style con una vasta gamma di acconciature possibili. Il Taglio radicale è diverso a seconda del tipo di massa e crescita di una capigliatura, nonché della forma della testa di ognuno, quindi è raro che due uomini possano ...

Il sesso è migliore se sai come dire Cosa vuoi al partner : Il sesso è una “faccenda” incredibilmente intima, lo sappiamo. Ma è certo che dovrebbe essere anche molto divertente. Tutti meritano di ottenere il massimo dalla loro vita sessuale, tuttavia, se qualcosa non va, spesso ci si aspetta che il proprio partner capisca al volo quello che si desidera, anche senza esprimerlo. In realtà questo non sempre avviene e moltissime coppie si ritrovano a non essere soddisfatti solo perché trovano imbarazzante e ...

La sai l’ultima - Ezio Greggio. Scintilla svela Cosa accade in studio : Ezio Greggio a La sai l’ultima, Digital Edition. Gianluca Fubelli: “Ci lascia sperimentare” C’è anche Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, nel cast della nuova edizione de La sai l’ultima, in onda ogni venerdì sera su Canale 5 da qualche settimana, con la conduzione di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico. E proprio del padrone di casa il comico ha parlato in un’intervista pubblicata sulle pagine ...

Cosa sai davvero dello sbarco sulla Luna? : Cinquant’anni fa Neil Armstrong e Buzz Aldrin solcavano per la prima volta la superficie lunare, regalando a uomini, donne e bambini del tempo – oggi adulti memori di quei momenti – uno dei passaggi più importanti della storia dell’umanità. Per celebrare il 20 luglio 1969 – giorno del primo uomo sulla Luna, di cui ricorre quest’anno un anniversario così importante – abbiamo raccolto nel nostro quiz alcune domande sulle ...