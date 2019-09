Coppa Davis 2019 | i possibili convocati dell’Italia Certezza Berrettini | incognita

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) Mancano poco più di due mesi alleCup Finals, nuovo format della competizione sportiva a squadre più antica del mondo, che sono in programma dal 18 al 24 novembre alla Caja Magica di Madrid su campi in cemento indoor. Appena archiviati gli US Openpossiamo cominciare a ipotizzare iper le sfide del round robin che gli azzurri disputeranno il 18 novembre contro il Canada e il 20 novembre contro gli Stati Uniti entrambe allo stadio dedicato alla grande Arantxa Sanchez. Sono tanti i papabili, su tutti Matteoe Fabio Fognini, ma anche Lorenzo Sonego, Thomas Fabbiano e, perché no se dovesse avere un grande finale di stagione e qualcuno dei migliori non dovesse essere disponibile, Paolo Lorenzi. Per la superficie veloce e per caratteristiche potrebbe essere convocato per il doppio l’altro uomo di esperienza Simone Bolelli, già in campo lo scorso ...

