Conte-bis | oggi la maggioranza alla prova del Senato

Sondaggi politici Noto : i dubbi degli italiani sul Conte bis : Sondaggi politici Noto: i dubbi degli italiani sul Conte bis Meno efficace nella lotta all’immigrazione clandestina e pronto ad aumentare le tasse. E’ questa l’opinione che ha la maggioranza degli italiani nei confronti del nuovo governo secondo un Sondaggio Noto per QN pubblicato il 7 settembre. Sondaggi politici Noto: tasse, italiani temono aumento Durante il suo intervento ieri alla Camera per chiedere la fiducia, ...

VOTO FIDUCIA SENATO - GOVERNO Conte-BIS/ Diretta video : 172 i voti per il M5s-Pd : VOTO FIDUCIA al SENATO, GOVERNO CONTE-BIS: Diretta video. Il nuovo esecutivo M5s-Pd dovrebbe ottenere 172 voti, se tutto andrà come previsto

Governo Conte bis - la mossa del premier per dare un'anima alla nuova coalizione : «Ma come, sino a qualche giorno fa eravamo al Governo insieme. Si facevano le riunioni e ora ci insulta. E quegli altri che prima ci attaccavano ora battono le mani». Giancarlo Giorgetti,...

Voto fiducia Senato - Governo Conte-bis/ Diretta video : M5s-Pd - la 'quota 161' : Voto di fiducia al Senato per il Governo Conte-bis: dopo l'ok alla Camera, Pd-M5s-LeU va alla conta dei voti a Palazzo Madama. Quota minima 161: i numeri

Ora i cattolici progressisti plaudono al Conte bis sui migranti : Giuseppe Aloisi Giuseppe Conte cambia linea sull'immigrazione. E i cattolici progressisti sperano che i giallorossi vadano verso l'accoglienza per tutti Il discorso di oggi del premier Giuseppe Conte in aula ha toccato le corde dei cattolici progressisti, che hanno plaudito al cambio di linea in materia d'immigrazione. Nell'intervento che segna l'inizio delle attività del governo giallorosso, il presidente del Consiglio ha presentato ...

Otto e mezzo - Carlo De Benedetti battezza il Conte-bis : "Renzi deciderò quando farlo morire". Cosa sa : "Il governo durerà fino a che Renzi vuole che duri". Carlo De Benedetti non va per il sottile e ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, per il debutto della nuova stagione del talk di La7, "battezza" senza troppe carezze il Conte bis. Renzi, spiega lo storico editore di Repubblica ed Espresso, "contr

Governo - diretta : sì alla fiducia al Conte bis alla Camera con 343 sì 263 no Il premier contestato da Lega e Fdi : «Andare al voto da irresponsabili» : Via libera dalla Camera alla fiducia al Governo Conte bis al termine di un dibattito durato tutto il giorno e con qualche momento di tensione. Sono stati 343 i sì alla fiducia e 263 i no dei...

Voto di fiducia governo Conte bis : risultati e numeri nuova maggioranza : Voto di fiducia governo Conte bis: risultati e numeri nuova maggioranza Il governo Conte bis ha superato la prova del Voto di fiducia alla Camera. La fiducia è passata con 343 sì su un totale di 609 presenti di cui 3 astenuti. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dunque incassato la fiducia sostenuto della maggioranza composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali. La giornata: Il discorso di Conte si è ...

Silvio Berlusconi - alcuni parlamentari di Forza Italia pronti a sostenere il Conte bis : Nonostante Silvio Berlusconi dalle colonne de il Giornale, domenica 8 settembre, avesse mandato un avvertimento minacciosi ai suoi - "non ho mai sentito nessuno che immaginasse di potere soccorrere questo governo. Se qualcuno lo pensasse si porrebbe fuori e contro Forza Italia" - girano sempre più i

Europa - tasse - sicurezza : le parole del Conte-bis : Un’ora e mezza di discorso. Il premier assicura che i decreti sicurezza tanto cari a Salvini saranno riscritti

A Londra si dimette lo speaker della Camera e a Roma nasce il Conte bis : Qui si entra in una meravigliosa fase di normalità, quindi di governo e di politica parleremo il giusto, cioè nelle occasioni importanti. Il presidente Giuseppe Conte e il suo nuovo umanesimo prendono il largo serenamente, mentre una fattiva squadra di ministri e di loro collaboratori tiene il contr