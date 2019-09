Conte Bis | i primi passi del nuovo governo fra lavoro | sicurezza e sobrietà

Fonte : vanityfair

(Di martedì 10 settembre 2019) Vincenzo AmendolaElena BonettiVincenzo SpadaforaGiuseppe ProvenzanoFrancesco BocciaFabiana DidonePaola PisanoFederico D'IncàRoberto SperanzaDario FranceschiniLorenzo FioramontiNunzia CatalfoPaola De MicheliSergio CostaTeresa BellanovaStefano PatuanelliRoberto GualtieriLorenzo GueriniAlfonso Bonafede Luigi Di MaioLuciana LamorgeseEconomia esono idue punti sui quali agirà il, che ha avuto la fiducia alla Camera e si prepara ad affrontare lo stesso percorso in Senato. In discontinuità con il precedente esecutivo guidato dallo stesso. È già pronta la modifica dei decreti, partendo dalle osservazioni fatte dal Quirinale al testo diventato legge, ma anche riprendendo «la formulazione originaria», quella precedente le integrazioni fatte in Parlamento nel percorso della conversione in ...

RaiNews : A Roma in piazza Montecitorio la manifestazione Fdi-Lega contro il governo Conte bis - LegaSalvini : #SALVINI: “DOMANI SARÒ IN PIAZZA A MONTECITORIO PER LA FIDUCIA AL CONTE BIS, ITALIANI SONO INDIGNATI” - repubblica : Forza Nuova in piazza contro il governo al grido di: 'Duce-duce!'' -