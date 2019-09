Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 133 contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». Scontro in aula con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Fiducia governo Conte bis al Senato : risultati voto e nuova maggioranza : Fiducia governo Conte bis al Senato: risultati voto e nuova maggioranza Fiducia governo Conte bis: dopo il voto alla Camera di lunedì 9 settembre dove l’esecutivo nato dalla intesa tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali ha avuto il voto favorevole alla Fiducia di 343 deputati, arriva l’ok anche dall’Aula del Senato. Fiducia governo Conte bis al Senato, i numeri della nuova maggioranza Nella ...

Il Senato vota la fiducia al governo Conte-bis. Con 169 sì : Via libera del Senato alla fiducia al governo Conte-bis. I voti a favore sono stati 169, i voti contrari 133 mentre si sono astenuti 5 Senatori. Ora inizia la grande sfida: cambiamo insieme l'Italia #Senato #fiducialgoverno — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) September 10, 2019 Hanno votato a favore della fiducia M5s, Pd e Leu. Al di fuori del perimetro della maggioranza di governo, hanno votato a favore della fiducia, tra gli ...

Il Senato vota la fiducia al governo Conte-bis. I sì sono stati 169 : Via libera del Senato alla fiducia al governo Conte-bis. I voti a favore sono stati 169, i voti contrari 133 mentre si sono astenuti 5 Senatori. Il governo Conte, versione seconda, sostenuto da M5s e Pd, incassa due voti in meno al Senato sul voto di fiducia rispetto a quanto ottenuto 14 mesi fa dal primo esecutivo sostenuto da M5s e Lega. Oggi il governo a palazzo Madama ha ottenuto infatti 169 voti favorevoli alla fiducia. Un anno ...

Governo - Senato : sì a fiducia Conte bis : 19.07 Dopo la Camera arriva il sì del Senato alla fiducia al nuovo Governo Conte sostenuto dalla maggioranza M5S-Pd-Leu. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato la mozione di fiducia con 169 voti a favore, 133 contrari e 5 astenuti.

Fiducia - ok al governo Conte bis anche al Senato : 169 voti favorevoli : L'esecutivo Conte bis, composto da Pd-M5S e Leu, ha ottenuto la Fiducia nell'Aula del Senato: con 169 sì, 133 no e 5 astenuti parte il nuovo governo. Hanno espresso la loro contrarietà al governo giallo-rosso Lega, FdI e FI. Salvini commenta su Twitter: "10 settembre, giornata del tradimento".Continua a leggere

