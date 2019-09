Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 113 contrari. Scontro in aula tra premier e Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. Alle 10 l'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo...

Il Senato vota la fiducia al governo Conte-bis. I sì sono stati 169 : Via libera del Senato alla fiducia al governo Conte-bis. I voti a favore sono stati 169, i voti contrari 133 mentre si sono astenuti 5 Senatori. Il governo Conte, versione seconda, sostenuto da M5s e Pd, incassa due voti in meno al Senato sul voto di fiducia rispetto a quanto ottenuto 14 mesi fa dal primo esecutivo sostenuto da M5s e Lega. Oggi il governo a palazzo Madama ha ottenuto infatti 169 voti favorevoli alla fiducia. Un anno ...

Governo - Senato : sì a fiducia Conte bis : 19.07 Dopo la Camera arriva il sì del Senato alla fiducia al nuovo Governo Conte sostenuto dalla maggioranza M5S-Pd-Leu. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato la mozione di fiducia con 169 voti a favore, 133 contrari e 5 astenuti.

Fiducia - ok al governo Conte bis anche al Senato : 169 voti favorevoli : L'esecutivo Conte bis, composto da Pd-M5S e Leu, ha ottenuto la Fiducia nell'Aula del Senato: con 169 sì, 133 no e 5 astenuti parte il nuovo governo. Hanno espresso la loro contrarietà al governo giallo-rosso Lega, FdI e FI. Salvini commenta su Twitter: "10 settembre, giornata del tradimento".Continua a leggere

5 fronti aperti per il governo Conte bis dopo la fiducia : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e quello della Cultura Dario Franceschini (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Il nuovo governo guidato da Giuseppe Conte non ha tempo da perdere: non appena avrà ottenuto anche la fiducia del Senato e sarà entrato ufficialmente in carica, dovrà prendere in mano tutti i dossier lasciati in sospeso dall’esecutivo precedente e darsi da fare per rispettare alcune importanti scadenze. La prima è fissata al ...

Governo Conte bis e Ceta - Giarrusso : 'Qualcuno vuol far saltare esecutivo prima che nasca' : Che la convivenza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle al Governo possa risultare problematica è un rischio noto ai più. Il Governo formato da Giuseppe Conte è pronto ad incassare la fiducia dal Parlamento, ma potrebbe incontrare difficoltà più importanti nel momento in cui inizierà a lavorare a pieno regime. Non lo ha ancora fatto, ma a ben guardare sono già evidenti dei potenziali motivi di dissidio. Uno nuovo emerge da un post ...

A Monti piace il Conte bis. A patto che sia un vero governo del Rinnegamento : Pubblichiamo l'intervento integrale del senatore a vita, Mario Monti, durante il dibattito in Senato sulla fiducia al governo Conte. Signor presidente, signor presidente del Consiglio, se i cittadini si sentono lontani dalla politica e spesso la disprezzano è anche perché vedono politici che a vol

Fiducia al nuovo Governo - Conte ambisce al "numero magico" in Senato : A Palazzo Madama servono 161 sì per ottenere la Fiducia, già incassata nella serata di ieri alla Camera. La diretta da...

Governo Conte-bis - 'Il Fatto' evidenzia la freddezza della Boschi : 'Quasi non applaude' : Quella tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico rappresenta, per certi versi, un'intesa politica che si regge su equilibri non molto più stabili di quelli su cui si basavano i rapporti tra i grillini e la Lega. C'è la consapevolezza diffusa che la profonda eterogeneità tra i due partiti rappresenti un ostacolo importante a quella che dovrebbe essere una convivenza governativa fino al termine della legislatura. Accade, perciò, che ...