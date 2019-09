Conte a Salvini | «Voleva pieni poteri ma è stato arrogante» Il leader Lega | «Siete

Giuseppe Conte attacca Salvini : 'Assegnare ad altri le proprie colpe non è da leader' : Veramente molto intensa la giornata politica di oggi, con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che è al Senato per il voto di fiducia al governo: il premier ha risposto con fermezza alle parole di Matteo Salvini, dicendo che ad assegnare le colpe agli altri non ci si comporta affatto da leader. Grande bagarre anche durante l'intervento di Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega che ha indossato la maglietta "Parlateci di Bibbiano". Gli ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – “Se questo era lo schema, il progetto, l’obiettivo, è comprensibile -rivendica il presidente del Consiglio- che tutti coloro che l’hanno ostacolato, pur nel rispetto della Costituzione e con senso di responsabilità, per evitare al Paese una grave, gravissima incertezza economica, siano diventati nemici”.“Gli amici di ieri, gli interpreti del cambiamento diventano non avversari, ma nemici. ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Conte poi replica con forza a quel coro ‘dignità, dignità’ che in questi giorni è più volte risuonato dai banchi della Lega. “Evocate spesso, e lo ripetete, il concetto di dignità, un concetto veramente molto importante, soprattutto sul piano giuridico, perché, come si dice, è il diritto fondamentale della persona. Ma la dignità, per quanto riguarda il ruolo e le funzioni del presidente del Consiglio, ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (5) : (Adnkronos) – Sull’immigrazione Conte ribadisce la necessità di affrontare il tema in un’ottica di cooperazione con l’Europa e con i Paesi dai quali originano i flussi; rivendica il diritto di proteggere i confini nazionali; afferma l’esigenza di contrastare i traffici illegali; sottolinea l’importanza di rivedere il regolamento di Dublino. Ma soprattutto invita maggioranza, opposizione e tutti i ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – “Ovviamente il Governo -spiega il presidente del Consiglio- non entra nel merito delle inchieste in corso. Per quel che riguarda la competenza del Governo una misura è stata già adottata: è stata istituita presso il ministero della Giustizia una squadra speciale per la protezione dei minori. Riteniamo cioè che sia urgente un monitoraggio della legislazione vigente e un più efficace censimento degli ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos : Roma, 10 set. (Adnkronos) – (di Sergio Amici) – Una replica nella quale riprende i temi Contenuti nelle dichiarazioni programmatiche e chiarisce anche la posizione del Governo sulle questioni etiche che, ribadisce, riguardano il Parlamento. Ma nella quale c’è spazio anche per una presa di posizione politica che naturalmente non può che riguardare, anche se non viene mai nominato esplicitamente, quello che da inizio agosto ...

Modena - la Contestatrice accerchiata dai fan di Salvini : “Sei grassa e brutta - dimagrisci. Vai a Bibbiano” : “Dimagrisci, sei grassa, brutta e ignorante. Puzzi. Vai a Bibbiano”. Sono le offese che alcuni sostenitori di Matteo Salvini hanno rivolto a una ragazza di 21 anni, Federica Zanasi, che ha contestato pacificamente il leader della Lega al comizio di Vignola, Modena. “Politicizzare una festa per bambini è da pezzenti” era la scritta che campeggiava sul cartello della ragazza, che criticava la presenza dell’ex ministro ...

Conte a Salvini : «Voleva pieni poteri ma con arroganza ha voluto la crisi» : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Porta a Porta : Bruno Vespa riparte da Salvini e Zingaretti. Il premier Conte rimanda : Bruno Vespa Variazione sul tema. Nella prima puntata stagionale – in onda stasera alle 23.15 su Rai1 – Porta a Porta non ospiterà il premier in carica (come da tradizione) ma il suo principale oppositore. Sarà infatti Matteo Salvini il primo leader ad accomodarsi alla corte di Bruno Vespa, che nel medesimo appuntamento darà spazio anche al segretario Pd Nicola Zingaretti. Non pensiate però ad uno sgarbo istituzionale da parte ...

Governo Conte - la fiducia al Senato. Salvini : «Traditore per la poltrona» : Il leader della Lega attacca il premier: «Anche la nomina di Gentiloni parte del patto con il diavolo con Macron e Merkel. Tutto per la poltrona, come mummie della prima repubblica»

Giuseppe Conte durissimo contro Matteo Salvini al Senato : "Perché non sei un leader" : Risponde al fuoco, Giuseppe Conte. Pochi minuti prima, al Senato, il durissimo intervento di Matteo Salvini, quasi 30 minuti di attacchi al "premier traditore". Da par suo, il presidente del Consiglio, apre il suo intervento replicando proprio all'ex ministro dell'Interno e leader della Lega: "Molte

Conte contro Salvini al Senato : "Voleva pieni poteri. Non vedo dignità dei suoi voltafaccia" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto oggi al Senato per la replica alle dichiarazioni che si sono susseguite dalle 10 nel giorno del voto di fiducia al nuovo esecutivo. Prima di concentrarsi sul programma di governo, già illustrato ieri alla Camera e in un lungo documento depositato stamattina anche al Senato, Conte ha voluto replicare all'opposizione che si è accanita contro di lui e contro il nuovo governo a suon di ...

Governo - Salvini non invidio Conte - ha paura di tornare a casa : Governo, Salvini non invidio Conte, ha paura di tornare a casa."Presidente Conte-Monti non la invidio, e non invidio molti colleghi