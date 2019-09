Conte a Salvini | «Voleva pieni poteri ma con arroganza ha voluto la crisi» Fiducia alle 18

Giuseppe Conte durissimo contro Matteo Salvini al Senato : "Perché non sei un leader" : Risponde al fuoco, Giuseppe Conte. Pochi minuti prima, al Senato, il durissimo intervento di Matteo Salvini, quasi 30 minuti di attacchi al "premier traditore". Da par suo, il presidente del Consiglio, apre il suo intervento replicando proprio all'ex ministro dell'Interno e leader della Lega: "Molte

Conte contro Salvini al Senato : "Voleva pieni poteri. Non vedo dignità dei suoi voltafaccia" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto oggi al Senato per la replica alle dichiarazioni che si sono susseguite dalle 10 nel giorno del voto di fiducia al nuovo esecutivo. Prima di concentrarsi sul programma di governo, già illustrato ieri alla Camera e in un lungo documento depositato stamattina anche al Senato, Conte ha voluto replicare all'opposizione che si è accanita contro di lui e contro il nuovo governo a suon di ...

Governo - Conte replica e accusa Salvini : “Con arroganza e scarsa conoscenza voleva pieni poteri” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replica al Senato dopo la giornata di dibattito sulla fiducia al suo esecutivo e prende di mira le opposizioni. In particolare, Conte accusa Matteo Salvini per la sua richiesta di tornare al voto e di volere pieni poteri, definendo il leader della Lega "arrogante" e con "scarsa conoscenza della Costituzione".Continua a leggere

Matteo Salvini in Senato - attacco totale a Giuseppe Conte : "Come Monti. Traditore - che schifezza" : E venne il momento dell'intervento di Matteo Salvini in aula al Senato, nel giorno in cui Giuseppe Conte chiede la fiducia a Palazzo Madama. Il leader della Lega, l'ex ministro dell'Interno rimasto fuori a causa della crisi che ha scelto di aprire e della manovra di palazzo tra M5s e Pd. E Salvini p