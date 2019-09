Con Step NoiTel offre minuti | SMS e Giga in 4G a meno di 3 euro

Concorso Ministero dei Beni Culturali : invio della domanda attraverso il sistema Step One : Manca meno di un mese alla scadenza prevista dal bando di Concorso emesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, relativo alla selezione di 1052 unità di personale da assumere come vigilanti: il 23 settembre 2019, infatti, rappresenta il termine ultimo per candidarsi. Le figure verranno assunte a tempo indeterminato e saranno distribuite presso gli uffici del Ministero dei Beni Culturali presenti in tutta Italia....Continua a leggere

Consigli Fantacalcio settembre : gli attaccanti low cost da Babacar a Stepinski : Per molti appassionati di Fantacalcio il mese di settembre è quello designato per l'asta con gli amici nelle varie leghe private. Il campionato di serie A infatti è in pausa per gli impegni di qualificazione a Euro 2020 dell'Italia e il calciomercato finalmente è chiuso. Dunque si conoscono finalmente le rose delle venti squadre al via e non ci saranno altri movimenti fino al prossimo mese di gennaio, tranne il possibile ingaggio di qualche ...

A Good Marriage : il thriller dal racConto di Stephen King stasera su Rai 4 : Anthony LaPaglia e Joan Allen sono i protagonisti di un film ad alta tensione diretto da Peter Askin.

Stephen Amell dopo Arrow riparte dal wrestling Con Heel di Starz : Finita l'avventura di Arrow, che si concluderà con la prossima stagione da 10 episodi, Stephen Amell riparte da una sua grande passione, il wrestling.Amell sarà il protagonista di Heels serie tv di Starz ordinata in 8 episodi che permetterà all'attore di tornare a sfoggiare i muscoli possenti già messi in mostra sotto la tuta di Arrow. Stephen Amell è un grande fan del wrestling e nel 2015 ha partecipato insieme a Neville a un SummerSlam in ...

Ciclismo - UFFICIALE : Mattia Cattaneo firma un biennale Con la Deceuninck-Quick Step : Le ottime prestazioni al Giro dell’Appennino (vittoria), il quarto posto nel Tour of the Alps e il secondo nella tappa di Como del Giro d’Italia sono riscontri di cui Mattia Cattaneo può andar fiero e che hanno contribuito all’ingaggio del corridore bergamasco della Androni Giocattoli-Sidermec da parte della Dececuninck-Quick Step. Si era un po’ perso Cattaneo, ricordando il successo nel GiroBio nel 2011, ma poi nelle ...

WTA Cincinnati – Osaka - Stephens e Kuznetsova faticano al seCondo turno : staccato il pass per gli ottavi : Osaka, Stephens e Kuztentsova sorridono nel torneo WTA di Cincinnati: staccato il pass per gli ottavi Prosegue con successo il percorso di Osaka, Kuznetsova e Stephens al torneo WTA di Cincinnati. La nuova numero 1 del mondo ha trionfato al secondo turno contro la bielorussa Sasnovich, faticando e lottando fino al terzo turno. Il match è durato due ore e 6 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 6-2, 2-6: adesso Osaka sfiderà Hsieh. Bene anche ...

Ciclismo : Enric Mas lascia la Deceuninck-QuickStep e correrà Con la Movistar : Enric Mas correrà il prossimo anno con la Movistar. Il 24enne lascerà la Deceuninck-QuickStep alla fine della stagione per unirsi alla squadra spagnola per i prossimi tre anni. Mas avrà il ruolo di capitano nei grandi giri (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta) e sarà l’uomo di punta della Movistar dopo i tanti addii degli attuali componenti della squadra. Alla fine della stagione infatti saluteranno il vincitore del Giro ...

WTA Toronto – Sloane Stephens sConfitta all’esordio : la tennista americana cede a Bouzkova in due set : Sloane Stephens ko all’esordio nel WTA di Toronto: la tennista americana ko contro la ceca Bouzkovca in due set Ancora un ko al primo turno per Sloane Stephens. Dopo la rapida eliminazione nel WTA di Washington in favore di Peterson, la tennista americana stecca ancora all’esordio sul cemento canadese del WTA di Montreal. La numero 8 al mondo alza bandiera bianca dopo 1 ora e 43 minuti di gioco contro la ceca Marie Bouzkova, numero 91 del ...

Ciclismo - Andrea Bagioli : gli ultimi mesi in Colpack e le prospettive per il 2020 Con la Deceuninck-Quick Step : Andrea Bagioli è sicuramente uno dei ragazzi Under 23 più interessanti del panorama italiano ed è pronto, a soli 20 anni, a fare il definitivo salto di qualità passando nel mondo dei big del Ciclismo internazionale; di fatti lo aspetta la corazzata belga della Deceuninck-Quick Step, con cui ha firmato un contratto biennale per le stagioni 2020 e 2021. Nato il 23 marzo 1999 a Lanzada, in provincia di Sondrio, fratello minore del già ...

Mercato NBA – Lance Stephenson pronto a trasferirsi in Cina : accordo di massima Con il Liaoning : Lance Stephenson non ha trovato alcun accordo con una franchigia NBA: l’ex giocatore dei Lakers volerà in Cina per firmare con il Liaoning Dopo 9 stagioni passate in NBA, Lance Stephenson è pronto a lasciare la lega. L’ex guardia dei Lakers non ha trovato alcun accordo soddisfacente con una delle franchigie della lega ed ha preferito guardare altrove. Lance Stephenson ha deciso di lasciare gli Stati Uniti per sbarcare in Cina. Nelle ...

WTA Washington – Sorprendente ko per Sloane Stephens - l’americana sConfitta all’esordio dalla Peterson : La tennista americana cede in due set all’avversaria svedese, che si impone con il punteggio di 6-2, 7-5 Sloane Stephens esce immediatamente di scena dal torneo WTA di Washington, la tennista americana cede in due set all’esordio alla svedese Peterson. Niente da fare per la numero 8 del ranking, costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto di un’avversaria più indietro in classifica, abile ad imporsi con il punteggio ...

Il racConto di Stephen King ‘Nell’erba alta’ arriverà su Netflix il 4 ottobre : Si prospetta un autunno ricco di film e sorprese per i fan del prolifico e fantasioso scrittore Stephen King. Per il 5 settembre è infatti già stato comunicato l’arrivo del secondo capitolo di ‘It’, il 31 ottobre, sempre al cinema si potrà trovare ‘Doctor Sleep’, l’adattamento dell’omonimo romanzo, sequel del celebre ‘Shining’. Ma anche la piattaforma di Netflix dà interessanti novità: il 4 ottobre sarà disponibile ‘Nell’erba alta’, adattamento ...