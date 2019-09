Con l’abito da sposa In tv la vediamo sempre diversa | sensualissima Messaggio ricevuto?

Chiara Ferragni “incidente bollente” Con l’abito al Festival di Venezia : Festival di Venezia, Chiara Ferragni con abito molto scollato: si intravede il seno sul red carpet Chiara Ferragni è stata tra le protagoniste indiscusse del Festival di Venezia 2019. Non solo perché ha presentato il suo documentario “Chiara Ferragni – Unposted“ (stroncato dalla critica, ma attesissimo dai suoi follower) ma anche per l’outfit esibito assieme […] L'articolo Chiara Ferragni “incidente ...

Gong Li sfila Con l’abito-kimono e strega la Mostra : L'attrice cinese Gong Li regina del red carpet alla Mostra del cinema di Venezia con un abito rosso e nero ispirato a un kimono e con un lungo strascico. La star, 53 anni, è arrivata al Lido a 17 anni dalla vittoria della Coppa Volpi come miglior attrice per "La storia di Qiu Yu". L'indimenticabile attrice di "Lanterne rosse" ha presentato "Saturday Fiction" di Lou Ye, film in cui recita la parte di una spia.

Alessandra Mastronardi osa col prendisole e l’abito-tuta e Conquista Venezia : Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, è la vera protagonista del Lido. L’attrice napoletana ha già conquistato tutti. La sua simpatia carismatica e la sua bellezza naturale, senza impalcature, piacciano. Sono bastati pochi cambi di look per rivelare lo stile minimal ma raffinato della 33enne che è pronta a sfidare le dive nazionali e internazionali attese alla Mostra. Per il tradizionale primo ...

Alessandra Mastronardi osa col prendisole e l’abito-tuta e Conquista Venezia : Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, è la vera protagonista del Lido. L’attrice napoletana ha già conquistato tutti. La sua simpatia carismatica e la sua bellezza naturale, senza impalcature, piacciano. Sono bastati pochi cambi di look per rivelare lo stile minimal ma raffinato della 33enne che è pronta a sfidare le dive nazionali e internazionali attese alla Mostra. Per il tradizionale primo ...

Kate Middleton splende Con l’abito di chiffon. E appare più serena lontano da Meghan : Su una cosa non si discute: Kate Middleton è un’icona di stile. I suoi look sono stati ripresi e copiati dalle ragazze di tutto il mondo, e quello indossato a Kingston non fa differenza. Kate Middleton è apparsa stupenda all’evento organizzato dalla Royal Photographic Society a Warren Park, Kingston, come rappresentante della casa reale. La Duchessa di Cambridge ha indossato un favoloso abito con una fantasia di piume sulle tonalità del ...

Kate Middleton - splende Con l’abito di chiffon. E appare più serena lontano da Meghan : Su una cosa non si discute: Kate Middleton è un’icona di stile. I suoi look sono stati ripresi e copiati dalle ragazze di tutto il mondo, e quello indossato a Kingston non fa differenza. Kate Middleton è apparsa stupenda all’evento organizzato dalla Royal Photographic Society a Warren Park, Kingston, come rappresentante della casa reale. La Duchessa di Cambridge ha indossato un favoloso abito con una fantasia di piume sulle tonalità del ...

Letizia di Spagna - gaffe in pubblico. Ma è splendida Con l’abito di Melania Trump : Letizia di Spagna con suo marito Felipe ha ricevuto a Palazzo la campionessa di nuoto Ona Carbonell. La Sovrana di solito sempre impeccabile è stata protagonista di una divertente gaffe che ha coinvolto il Re. Sua Maestà ha salutato con alcune frasi di circostanza la Carbonell per poi introdurre la moglie che da protocollo doveva trovarsi alla sua destra. Felipe si è voltato dunque dove pensava di trovarla, ma lei non c’era. Letizia ...

Jennifer Lopez - l’abito iConico diventa sneakers : L'abito Versace di J.Lo ai Grammy Awards 2000L'abito Versace di J.Lo ai Grammy Awards 2000L'abito Versace di J.Lo ai Grammy Awards 2000L'abito Versace di J.Lo ai Grammy Awards 2000L'abito Versace di J.Lo ai Grammy Awards 2000L'abito Versace di J.Lo ai Grammy Awards 2000L'abito Versace di J.Lo ai Grammy Awards 2000Nel corso della sua lunga carriera, durante la quale si è affermata indiscutibilmente come icona della musica pop e R’n’b, ...

Letizia di Spagna osa Con l’abito optical riciclato ed è un successo : Letizia di Spagna torna in pubblico per un meeting sui media a Madrid e stupisce ancora. Dopo l’abito di Zara a meno di 20 euro, la Regina indossa un vestito di Hugo Boss, il suo stilista preferito. Si tratta di un abito optical, a righe verticali bianco e nero, con cintura in vita e di nuovo senza maniche. Un dettaglio che caratterizza quasi tutti i look estivi della moglie di Felipe, che si contraddistingue anche per un altro aspetto: ...