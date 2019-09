Con Discovery Tour | Antica Grecia ci immergiamo nell' Antica Grecia come mai prima d' ora

HbbTV pubblica seConda fase specifiche «Application Discovery over Broadband» : L’Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, ha il piacere di annunciare la pubblicazione della seconda fase delle sue specifiche “Application Discovery over Broadband” (in breve “ADB”). Questa specifica è stata sviluppata per i ...

Apple Music si integra Con Amazon Alexa e lancia Shazam Discovery Top 50 : Apple Music si integra con tutti i dispositivi Amazon Alexa anche in Italia e guadagna la nuova playlist Shazam Discovery Top 50. L'articolo Apple Music si integra con Amazon Alexa e lancia Shazam Discovery Top 50 proviene da TuttoAndroid.

La Shark Week su Discovery Channel in Contemporanea mondiale dal 29 luglio : 29 luglio – 4 agosto è la Shark Week in contemporanea mondiale su Discovery Channel e DPlay Plus Inizia oggi la Shark Week, il classico appuntamento dell’estate di Discovery Channel che arriva in contemporanea mondiale in Italia in prima tv assoluta al canale 401 di Sky su Discovery Channel HD ma anche in streaming su DPlay Plus. Una settimana con una programmazione speciale dedicata agli squali da lunedì 29 luglio a domenica 4 ...

Il trailer di Star Trek : Picard Con l'arrivo dei personaggi di Next Generation. Novità per Discovery : La sala H, la principale del San Diego Comic-Con è stata invasa dai fan di Star Trek che hanno avuto modo di vedere il primo trailer di Star Trek: Picard, oltre a scoprire alcune interessanti Novità su questa e sulle altre produzioni del mondo di Star Trek di CBS All Access la piattaforma di streaming di CBS. Grazie alla supervisione di Alex Kurtzman, CBS Tv Studios sta sempre più sviluppando un vero e proprio universo televisivo di Star Trek, ...

Eurosport 1 e 2 su Dazn da agosto 2019 - accordo Con Discovery : Dazn e Discovery annunciano un accordo di distribuzione che vedrà Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD entrare a far parte dell'offerta di Dazn destinata agli appassionati di sport in Italia, Austria, Germania e Spagna, a partire dal primo agosto 2019.Eurosport detiene i diritti a livello paneuropeo di eventi sportivi come Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta e le Grandi Classiche di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, ...

Dazn – C’è l’accordo Con Discovery : in quattro paesi la distribuzione dei canali Eurosport : Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD saranno disponibili su Dazn in Italia, Spagna, Germania e Austria dal 1° agosto 2019. Dazn diventa nuovo distributore dei contenuti premium di Eurosport come i Grandi Giri di ciclismo, 3 Slam di tennis, Formula E e tanto altro Dazn, il servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, e Discovery, leader globale nell’intrattenimento di qualità, annunciano un accordo di ...

Sport in tv - i canali di Eurosport saranno visibili anche su DAZN! Accordo raggiunto Con Discovery : Novità importante all’interno del panorama Sportivo in relazione all’offerta televisiva. Dal 1° agosto di quest’anno EuroSport 1 HD ed EuroSport 2 HD saranno infatti visibili, oltre che su Sky e Mediaset Premium, anche su DAZN, che ha raggiunto un Accordo in tal senso con il gruppo Discovery, oltre che in Italia, anche in Spagna, Germania e Austria. I canali di EuroSport trasmettono sul territorio italiano un considerevole ...

Jaguar Land Rover Italia – Consegnate le Discovery alla Polizia di Stato : Land Rover consegna le Discovery alla Polizia di Stato celebrando un rapporto trentennale Ieri mattina, il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, ha ricevuto Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia, per una stretta di mano che ha suggellato la trentennale esperienza di partnership commerciale. A seguire, al Museo delle Auto della Polizia di Stato, si è tenuta la cerimonia di consegna della Land Rover Discovery, l’auto ...