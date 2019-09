Commissione Ue | con Gentiloni all’Economia l’Italia sarà più forte in Europa? Non

Ecco la nuova Commissione Ue - Gentiloni all’Economia. Von der Leyen : Italia rispetti il Patto di Stabilità” : Franz Timmermans, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis saranno i vicepresidenti esecutivi della nuova Commissione europea. Lo ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen che ha anche resa nota la composizione della sua squadra con le attribuzioni dei portafogli ai 26 commissari designati, che dovranno essere confermati successivamente dalle audizioni individuali e poi dal voto di fiducia del Parlamento europeo a tutto il nuovo Esecutivo ...

Commissione Ue - von der Leyen ufficializza le nomine : 13 donne e 14 uomini. Fonti Bruxelles : “Gentiloni agli Affari economici” : Una Commissione dove la parità di genere è rispettata. Quella di Ursula von der Leyen sarà la prima a vedere una rappresentanza di donne così consistente: saranno infatti 13 le componenti del nuovo esecutivo – lei compresa, mentre erano 10 nella Commissione Juncker – e 14 gli uomini. E oggi da Bruxelles arriva anche l’endorsement di Guenther Oettinger, commissario europeo al Bilancio, a Paolo Gentiloni per il ruolo di ...

Commissione Ue : 14 uomini e 13 donne. Per Gentiloni un’importante delega economica : L’unica certezza in questo momento è la presenza al vertice della Commissione europea di due primi vice presidenti, Margrethe Vestager e Frans Timmermans che si occuperanno di digitale e di clima. I popolari sono 9, i socialisti 10, i liberali 6. La nuova Commissione avrà anche un esponente ecologista

Da Cernobbio un attestato di fiducia nel Conte Bis e in Gentiloni alla Commissione Ue : Imprenditori, bancari, vertici delle partecipate: da Cernobbio arriva un attestato di fiducia al nuovo Governo. I mercati ‘stanno esprimendo fiducia in questo momento. Credo che la valutazione dei mercati alla fine sia quella che determina le condizioni’, ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine del Forum European House-Ambrosetti, in corso a Cernobbio, rispondendo a chi chiedeva se ci fosse fiducia ...

Da Mao alla Commissione Ue - l'irresistibile ascesa del conte Gentiloni : Il nobile dal "passato gruppettaro", il "Rutelli boy", il ministro degli Esteri e presidente del Consiglio. Nella parabola umana e politica di Paolo Gentiloni si possono rintracciare queste tre vite e, forse, anche qualche altra. Nasce nel 1954 dalla famiglia dei conti Gentiloni Silveri, nobili di Filottrano, Cingoli, Macerata e Tolentino e ha tra i suoi antenati quel Vincenzo Ottorino che agli inizi del Novecento porta i cattolici nella vita ...

Governo - nasce il Conte bis. I 21 ministri hanno giurato al Quirinale. Gentiloni alla Commissione Ue : Giuseppe Conte ha accettato l'incarico di presiedere il 66esimo Governo della Repubblica. Stamani alle 10 il premier e i suoi ministri giureranno nel Salone delle Feste del Quirinale. E stasera...

Il falco tedesco della Commissione Ue : "Bene il nuovo Governo Conte - ricompenseremo l'Italia" : Il nuovo incarico conferito a Conte è “uno sviluppo positivo”. Ora ci si aspetta dall’Italia “un Governo pro-europeo che non lavori contro l’Europa”. Lo ha detto il commissario Ue uscente al bilancio Gunther Oettinger in un’intervista radiofonica all’emittente Swr. Bruxelles ”è pronta a fare qualsiasi cosa per facilitare il lavoro del Governo italiano quando entrerà in ...

