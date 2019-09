Commissione Europea | von der Leyen nomina Gentiloni agli Affari economici dell’Ue

Tutti i commissari della nuova Commissione Europea : Dal 28enne ministro delle Finanze della Lituania ad altre vecchie conoscenze della politica Europea, passando per Paolo Gentiloni

Gentiloni agli Affari economici e monetari della Commissione europea : Per la prima volta un italiano sarà agli Affari economici e monetari della Commissione europea: la svolta è a tutti gli effetti attesa per domani a mezzogiorno, quando la...

Tutti i protagonisti della nuova Commissione europea : Ursula von der Leyen (foto: ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images) Con l’indicazione del nome di Paolo Gentiloni come commissario europeo per l’Italia, si completa ufficialmente la rosa delle personalità a disposizione della presidente eletta Ursula von der Leyen per la formazione della prossima Commissione europea. La nomina del sessantacinquenne ex presidente del Consiglio è arrivata al termine di una complessa trattativa tra Pd e Movimento 5 ...

Quale ruolo ricoprirà Gentiloni nella nuova Commissione Europea? : Affari economici come prima indicazione, Commercio in subordine, mentre il borsino che per un possibile approdo al portafoglio alla Concorrenza sembra virare verso il basso. Alla vigilia del weekend più lungo di Ursula von der Leyen, che si prenderà tutto il fine settimana per sistemare le tessere del mosaico e martedì prossimo scoprirà le carte della nuova Commissione europea, l'Italia ribadisce l'ambizione di ottenere il ...

Agricoltura - fitopatologie e riconversione : emendamento Commissione europea : La Commissione Agricoltura del parlamento Ue ha votato un emendamento sui finanziamenti per la riconversione di agrumeti e uliveti danneggiati

La nuova Commissione Europea : tra tecnici e riciclati dov'è il rinnovamento? : Martedì la presidente Ursula Von der Leyen annuncerà la squadra dei 27 da sottoporre al vaglio del parlamento europeo. Ma c'è il rischio di un profilo istituzionale assai più basso di quella precedente E ora il Movimento 5 Stelle è vicino all'ingresso nei Verdi europei "

Gentiloni va alla Commissione Europea - Roma torna al voto per il seggio vacante : Il presidente del Partito Democratico Paolo Gentiloni è stato indicato dal nuovo governo M5s-Pd per il posto riservato...

Sarà Gentiloni a rappresentare l'Italia nella nuova Commissione Europea : Il presidente del Partito Democratico Paolo Gentiloni è stato indicato dal nuovo governo M5s-Pd per il posto riservato...

Brexit - caos in Gran Bretagna/ Commissione Europea invita a prepararsi al peggio : Brexit, caos in Gran Bretagna e la Commissione europea invita gli stati membri a prepararsi al peggio: ecco il documento pubblicato

Unione Europea - il punto sulla nomine per la nuova Commissione : Unione Europea, il punto sulla nomine per la nuova Commissione Giorni caldi per l’Unione Europea che verrà. In attesa della decisione italiana sulla nomina del proprio candidato, inizia a delinearsi la rosa dei nomi che formeranno la prossima Commissione Europea. Ogni paese della UE ha diritto alla proposta di un commissario, che necessita a sua volta della nomina da parte del Presidente della Commissione. Guidata per la prima volta ...

La Commissione Europea ha stabilito che le auto elettriche devono fare più rumore : Strade più pulite e silenziose, a patto che le macchine non diventino invisibili. Questa è la decisione della Commissione europea, che ha approvato il regolamento con il quale si impone ai produttori di auto elettriche di dotare i veicoli di un suono riconoscibile e artificiale, in modo che queste non passino inosservate a pedoni e biciclette. Da luglio, tutte le automobili elettriche di nuova produzione dovranno essere dotate del Sistema ...

Tirocini alla Commissione Europea per 1.196 euro mensili : domande entro il 30 agosto : Annualmente, la Commissione europea, ovvero una delle principali istituzione dell'Unione europea, offre ai giovani interessati a fare un'esperienza in questo senso la possibilità di svolgere un Tirocinio retribuito presso i suoi uffici di Bruxelles. Si tratta di Tirocini organizzati due volte l'anno e che coinvolgono ogni anno circa 1800 giovani laureati, i quali vengono chiamati a svolgere un'esperienza professionale e formativa nel settore ...

Abilitazione Romania : le ultime dalla Commissione Europea (31 luglio) : Nuovi aggiornamenti riguardanti il controverso caso Abilitazione Romania. Una questione che ha lasciato l’amaro in bocca e gettato nello sconforto migliaia di aspiranti docenti che speravano nel riconoscimento del titolo acquisito all’estero da parte del Ministero dell’istruzione. Qui di seguito pubblichiamo la missiva da parte della Commissione europea in risposta ad una lettera del professor Orbitello, sempre in merito ...

Qualcomm multata di 242 milioni di euro dalla Commissione Europea : L'Unione europea ha sanzionato Qualcomm con una multa di oltre 240 milioni di euro, per un comportamento esageratamente aggressivo tra il 2009 e il 2011. L'articolo Qualcomm multata di 242 milioni di euro dalla Commissione europea proviene da TuttoAndroid.