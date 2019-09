Clima | classifica greenpeace | “A Volkswagen primato negativo per quantità di emissioni”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Alla vigilia del Salone dell’Automobile di Francoforte,lancia oggi unadelle 12 principali compagnie automobilistiche del mondo in relazione al loro impatto sul. Secondo quanto contenuto nel report “Scontro con il: come l’industria automobilistica guida la crisitica”,“è l’azienda che produce la maggiordi emissioni, seguita da Renault Nissan, Toyota, General Motors e Hyunday-Kia. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) detiene invece ildi azienda più inquinante per emissioni medie per veicolo. Nel suo complesso, nel 2018 il settore automobilistico ha prodotto il 9 per cento delle emissioni globali di gas serra, più di tutta l’Ue. ” “Viviamo una grave emergenzatica e le case automobilistiche sono tra le principali responsabili di quanto sta accadendo al“, dichiara Luca Iacoboni, ...

