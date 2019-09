Claudia Mancini | velista paralimpica della LNI di Pescara al 3° posto sulla Hansa303

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 settembre 2019)- Ancora un successo per la Lega Navale di, questa volta a vincere è un’atleta. Dal 6 all’8 settembre ha partecipato alla regata Interzonale Hansa 303 che si è svolta a Porto San Giorgio. La competizione, organizzata dall’Associazione “Liberi nel Vento”, ha visto impegnati velisti diversamente abili provenienti da tutta Italia. In questa occasione la, dopo una breve esperienza estiva di scuola vela, ha debuttato alla grande, aggiudicandosi un ottimo terzo. “La LNIha intrapreso la strada delle competizioni paralimpiche con non poche difficoltà”, spiega Luca Mincarini, allenatore e prodiere, “queste difficoltà, però, non ci hanno fatto desistere perché il nostro obiettivo era permettere a tutti di avvicinarsi al mare e di godere del meraviglioso sport che è la vela. Per un ...

Lopinionista : Vela, Claudia Mancini terza alla regata Interzonale Hansa 303 #abruzzo #notizie - NotizieAbruzzo : Vela, Claudia Mancini terza alla regata Interzonale Hansa 303 #abruzzonews - pescaranews : Claudia Mancini, prima velista paralimpica della LNI di Pescara -