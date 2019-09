Ciclismo – Sette ore di intervento per Rigoberto Uran | il colombiano svela | “sono vivo

Fonte : sportfair

(Di martedì 10 settembre 2019) Caduto nel corso della sesta tappa della Vuelta di Spagna, ilha riportato la perforazione del polmone, rischiando addirittura la vita Sospiro di sollievo per, ciclistacaduto nel corso della sesta tappa della Vuelta di Spagna. Il leader della EF Education First è stato operato presso l’ospedale di Barcellona, affrontando unchirurgico durato benore per ricucire il polmone, perforato dopo quanto avvenuto lo scorso 29 agosto. Risvegliatosi nel suo letto,ha tranquillizzato tutti via Instagram: “Amici, la vita e la bicicletta mi hanno sempre messo a dura prova, ma mai come in questa settimana. Dopo 7 ore di, il dottore ha detto ai miei familiari che tutto è andato per il meglio. E’ stato un bello spavento anche per loro. Clavicola, scapola, costole e cervicale stanno bene e il polmone migliora sempre ...

