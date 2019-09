Chiuso il viaggio del Papa in Africa | Bergoglio riparte per Roma

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 10 settembre 2019)Francesco è in volo versodove è previsto che giungerà, all'aeroporto di Ciampino, intorno alle ore 19. Con la cerimonia di congedo all'aeroporto internazionale di Antananarivo, in Madagascar, si conclude così il 31esimointernazionale diFrancesco, il quarto in. Undi 8 giorni che si è snodato tra Mozambico, Madagascar e Mauritius. La partenza, dopo la cerimonia di congedo, è avvenuta alle ore 8.13. Dopo aver celebrato la Santa Messa in privato, ilsi è congedato dalla Nunziatura Apostolica di Antananarivo.Quindi, dopo aver salutato il personale della Residenza, i benefattori, gli amici della Rappresentanza Pontificia e una decina di donne anziane povere in rappresentanza delle persone assistite ogni venerdì dalla Nunziatura, si è trasferito in auto all`Aeroporto di Antananarivo per la Cerimonia di congedo dal Madagascar. Al Suo arrivo, ...

