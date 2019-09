Chiude lo stabilimento Saicaf | 40 lavoratori a rischio | parte lo sciopero ad oltranza

Bari - Chiude lo stabilimento di caffè Saicaf : 40 posti di lavoro a rischio. I sindacati : “Sciopero ad oltranza dal 12 settembre” : Quaranta posti di lavoro a rischio per la chiusura dello stabilimento Saicaf di Bari. La storica fabbrica di torrefazione, attiva nel capoluogo pugliese dagli Anni Trenta, ha deciso di sospendere la produzione, nella quale sono occupate 40 persone, a fine mese. Per questo i sindacati Flai e Uila hanno indetto lo sciopero ad oltranza dal giovedì 12. L’astensione dal lavoro andrà avanti “fino a quando dall’azienda non giungeranno gli ...