“Che schianto!” Sunny Cascella | la sorellina di Karina è uno spettacolo della natura

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2019) Prima di entrare nel mondo dellosi è diplomata in ragioneria e ha lavorato come baby sitter, come promoter e come centralinista. Il suo è un carattere forte, ma allo stesso tempo dolce e sensibile, forgiato da una vita non sempre felice e spensierata.ha avuto un rapporto idilliaco con la sua mamma, che purtroppo è venuta a mancare qualche tempo fa; lo stesso non si può dire del padre, col quale ha avuto anni interi di conflitti. “Per lei ho fatto qualsiasi cosa. Per lei avrei fatto di tutto. Mi ha chiesto una cosa prima di morire. Le ho fatto una promessa. Fino a oggi ho tenuto fede a quella promessa e lo farò finché avrò vita”, ha raccontato l0ex opinionista di Uomini e Donne. Mentre con la madreha avuto un bellissimo rapporto, con il padre non è stato così, ed è stata la stessa a raccontarlo. “Sì, ho odiato mio padre. – ha ...

enzo71abba1 : @Marks78248837 @GeremiaGessica Buongiorno che schianto! ???? - notizieoggi_com : Belen Rodriguez, super sexy nella nuova collezione di intimo: che schianto in lingerie!- - orsacchiotto17 : @rosycuorenero Che schianto -