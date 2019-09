Charles Leclerc | Lapo Elkann in delirio | le parole del rampollo Agnelli sul pilota Ferrari

Formula 1 – L’errore di Vettel e i complimenti a Leclerc - Binotto sicuro : “Charles è forte! Noi lo sapevamo - gli altri se ne stanno accorgendo ora” : Binotto analizza la domenica di gara di Monza: dai complimenti a Leclerc all’errore di Vettel, le parole del team principal Ferrari il giorno dopo il Gp d’Italia Sicuramente Charles Leclerc starà ancora festeggiando per la strepitosa vittoria di ieri a Monza: il giovane monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio al Gp d’Italia ben 9 anni dopo l’ultimo successo. Leclerc ha regalato una grande ...

Chi è Giada Gianni - la fidanzata di Charles Leclerc : Ha fatto impazzire i tifosi italiani regalando alla Ferrari il Gran Premio di Monza, dopo nove anni: Charles Leclerc è il nuovo idolo dei fan del "Cavallino". Classe 1997, il pilota monegasco, da quest'anno in Ferrari, promette di puntare a dare grandi soddisfazioni agli appassionati italiani di Formula 1. Giovane, talentuoso e bello, Leclerc è anche seguitissimo sui social e considerato un sex symbol. Attenzione però, perché il ...

Charles Leclerc e Giada Gianni - la fidanzata del campione della Ferrari è nata a Napoli : Una storia d'amore fortissima quella tra Charles Lecrerc e Giada Gianni, ma allo stesso modo discreta. La fidanzata del campioncino di Formula 1 è napoletana, genitori imprenditori di alto lignaggio. Vive nel Principato di Monaco, ha studiato nella stessa scuola di Alberto di Monaco e dei figli di Stephanie ma ogni tanto torna nella sua Napoli.Continua a leggere

Charles Leclerc - il 'Predestinato' : Una vittoria quella di Monza che scaccia gli ultimi dubbi sulla stoffa di Leclerc, chiamato adesso a riportare a Maranello il titolo mondiale Nell'ultima curva affiora l'emozione. Il traguardo è ormai lì, ad una manciata di metri dopo un Gran Premio lunghissimo, vissuto sempre con il cuore in gola. Charles Leclerc è il nuovo idolo del popolo Ferrari, del resto non potrebbe essere altrimenti dopo una gara così, anzi dopo due ...

F1 - GP Italia 2019 : quanti soldi guadagna Charles Leclerc? Lo stipendio del giovane monegasco : Ci sono volute 33 gare prima di salire finalmente sul gradino più alto del podio in Formula 1 per Charles Leclerc, il quale dopo aver trionfato per la prima volta in carriera nel GP del Belgio si è ripetuto sette giorni più tardi nel Tempio della Velocità, a Monza. Il talentuoso monegasco classe 1997 ha convinto tutti fino a questo momento nella sua prima stagione da pilota ufficiale della Ferrari, raccogliendo la bellezza di 4 pole position e ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : Charles Leclerc e la festa della vittoria con i meccanici a Monza : Grande festa in casa Ferrari dopo la vittoria del monegasco Charles Leclerc nel GP d’Italia 2019, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza si è assistito a una corsa spettacolare, che ha sorriso a Leclerc, in grado di precedere il finlandese Valtteri Bottas e il britannico Lewis Hamilton. Male, invece, l’altro ferrarista Sebastian Vettel (13°), autore di un errore. Di seguito il VIDEO: VIDEO F1, GP Italia ...

Un fiume rosso ai piedi di Charles Leclerc a Monza! : Il sogno dei ferraristi si è avverato oggi pomeriggio a Monza grazie a Charles Leclerc che ha portato la Rossa sul gradino più alto del podio del GP d'Italia, da dove mancava da 9 anni, dalla vittoria di Fernando Alonso nel 2010. Una lunghissima attesa ripagata da 53 giri pazzeschi, tiratissimi, sempre incalzato da Lewis […]

VIDEO Charles Leclerc - GP Italia F1 2019 : "Vincere qui è un sogno - non ho parole" : Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Italia 2019 centrando così il secondo successo consecutivo dopo l'affermazione in Belgio. Il monegasco ha sfruttato al meglio il potenziale motoristico della sua Ferrari ed è riuscito a resistere in prima posizione dall'inizio alla fine respingendo con grande autorità i tentativi d'attacco delle due Mercedes. Per Leclerc si tratta della seconda vittoria della carriera in Formula ...

Charles Leclerc F1 - GP Italia 2019 : "Che vittoria! Una gioia indescrivibile - 10 volte più bello che a Spa" : Una emozione indescrivibile. Charles Leclerc scende dalla sua vettura in uno stato di "trance agonistica". Il monegasco non vede l'ora di festeggiare la sua vittoria nel Gran Premio d'Italia 2019 di Formula Uno assieme a team e tifosi in un mix di sensazioni che letteralmente lo trasfigurano. Dopo il successo di Spa ora, nel breve volgere di una sola settimana, è arrivato anche il trionfo di Monza, sudatissimo quanto ...

Charles Le Roi - Leclerc colora Monza di 'Rosso' Ferrari : battute le Mercedes! : Seconda vittoria consecutiva per Charles Leclerc che, dopo Spa, si prende anche Monza: riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio in Italia dopo nove anni Un autentico predestinato, un campione che la Ferrari dovrà tenersi stretta a lungo. Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monza, riportando il Cavallino sul gradino più alto del podio in Italia dopo nove lunghissimi anni. Una gara pazzesca, una personalità assurda, ...

F1 - Jacques Villeneuve su Charles Leclerc : "E' stato furbo nelle qualifiche e può farlo perché è protetto da tutti" : Siamo a poche ore dal via del GP d'Italia, quattordicesima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza la Ferrari andrà a caccia del bis, dopo il successo in Belgio con Charles Leclerc. Il monegasco partirà, come a Spa-Francorchamps, in pole position, conquistando la quarta partenza dalla p.1 stagionale. qualifiche decisamente caotiche e convulse quelle che si sono tenute sul circuito brianzolo, visto il tatticismo del Q3, che ha ...

Il sabato di Monza è di Charles Leclerc e Ferrari : Charles Leclerc ci ha preso gusto e, dopo Spa, partirà dalla pole anche nel 90° GP d'Italia, il 70° valido per il Mondiale di F1. Con il tempo di 1.19.307 il monegasco ha preceduto Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mentre Sebastian Vettel scatterà dalla quarta posizione. La parte finale della qualifica è stata a dir […]

F.1 - GP d'Italia - Pole position per la Ferrari di Charles Leclerc : La Ferrari conquista la Pole position del Gran Premio d'Italia, quattordicesima prova del Mondiale di Formula 1. Charles Leclerc ha firmato la Pole position, fermando il cronometro sull'1:19.307. Il monegasco ha preceduto le due Mercedes di Hamilton e Bottas, mentre Sebastian Vettel ha ottenuto il quarto tempo.In aggiornamento...Guarda la classifica completa delle qualifiche

Charles Leclerc partirà in pole position con la Ferrari nel Gran Premio d’Italia : Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia, che si correrà domani alle 15 sul circuito di Monza. Dietro di lui partiranno i piloti della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, seguiti dal Ferrarista