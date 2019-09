Cesare Battisti | la “lettera ai compagni” | “L’assunzione di responsabilità sui delitti?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) “Mi si chiede, era veramente necessario assumermi lepolitiche e penali, insomma la dichiarazione al procuratore di Milano?”. Esordisce cosìnella “lettera ai compagni” scritta nel carcere di Oristano, dove sconta l’ergastolo dopo l’arresto avvenuto a gennaio in Bolivia. Si riferisce, l’ex membro dei Proletari armati per il comunismo, alle ammissioni fatte tra il 23 e il 24 marzo dinanzi al responsabile dell’antiterrorismo milanese Alberto Nobili a proposito di quattro omicidi, tre ferimenti e una marea tra rapine e furti. “Mi chiedo, quale necessità muove coloro che si pongono questa domanda? – scrive l’ex terrorista – Perché, se io sapessi esattamente cosa ci si aspettava da me, mi sarebbe allora più facile calarmi al loro posto e magari trovarci qualche buona ragione, che ...

