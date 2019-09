C’è una scossa alla Volkswagen

C’è stata una sparatoria a Dordrecht - nei Paesi Bassi : C’è stata una sparatoria a Dordrecht, vicino a Rotterdam, nei Paesi Bassi. La polizia di Rotterdam ha detto che diverse persone sono state ferite e che la sparatoria è avvenuta in un quartiere residenziale. Reuters ha scritto che funzionari olandesi hanno

Bari - De Laurentiis : “Basta critiche a Cornacchini. C’è una pressione folle” : “La nostra dedizione è massima, anche per rispondere ad una pressione folle della piazza; una piazza, e questo dispiace, che non ha nemmeno atteso la fine del mercato per muovere qualche pesante critica. E’ una pressione che ho percepito in prima persona, normale che l’abbia sentita e accusata anche la squadra. Non è pensabile esprimere giudizi sommari già alla prima partita. Ora nel mirino c’è il mister, ma non ...

Questa sera alle 21.15 su SkyArte “C’era una volta Gianni Brera” : “C’era Una volta Gioânn – 100 anni di Gianni Brera” un racconto per capitoli sulla funambolica vita del giornalista lombardo sarà trasmesso Questa sera alle 21.15 su Sky Arte. Scritto e diretto da Angelo Carotenuto con Malina De Carlo raccoglie le testimonianze dei tanti vicini al mondo di Brera, dal figlio Franco, agli amici, fino ai calciatori a cui lui per primo affibbiò i soprannomi. Innovatore nella lingua e nel ...

La simulazione di Bonucci in Armenia-Italia - cade a terra per una gomitata che non C’è : Il difensore della Nazionale al 45esimo del primo tempo cade a terra per una presunta gomitata e fa espellere un calciatore dell’Armenia

C’era una volta il grande Milan : il più vincente è… Bennacer : Il campionato di Serie A è iniziato da appena due giornate ma grazie alla pausa per le Nazionali è possibile effettuare un primo bilancio sulla stagione appena iniziata. Dopo la fine del calciomercato una delusione può essere considerato sicuramente il Milan, il club rossonero ha chiuso la finestra estiva senza colpi in grado di fare la differenza, sono arrivati buoni calciatori ma nessuno sembra in grado di cambiare la partita, molti ...

Matrimonio a Prima Vista 4 : una speranza C’è : Matrimonio a Prima Vista 4 - Luca e Cecilia I primi due episodi della quarta edizione di Matrimonio a Prima Vista sono serviti a presentare al pubblico di Real Time le tre coppie di novelli sposi, decise a trovare il grande amore in modo insolito: ognuno di loro ha conosciuto la propria “anima gemella”, almeno sulla carta, direttamente all’altare, sotto lo sguardo poco convinto dei parenti e quello divertito degli amici. Ma, ...

Kate Middleton - a Buckingham Palace C’è una nuova (e bellissima) rivale : ecco chi è : Maretta alla corte dei Windsor. Dopo la presunta lite tra Meghan Markle e Kate Middleton ci sarebbe una grande crisi anche tra le principessa Eugenia e Beatrice e Zara Tindall. Secondo l’Express, le figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson sarebbero gelose della figlia della principessa Anna perché favorita dalla Regina Elisabetta. E starebbero cercando di fare squadra con Kate Middleton, contro la bionda cavallerizza Zara infatti non ha ...

Lista Champions League Juventus : ecco chi starà fuori - C’è una sorpresa! : Lista Champions League Juventus- Finito il mercato, ora è tempo di valutazioni, strategie e voglia di confermarsi ai massimi livelli sia in Italia, sia in Europa. La Juventus dovrà valutare attentamente la sua Lista Champions in vista della massima competizione Europea. Tante le mancate cessioni, tanti gli esuberi che, seppure di qualità, resteranno sul groppone […] More

C’è una buona ragione per guardare video porno su Pornhub (e non è quella che state pensando) : “The Dirtiest porn ever” è il video di LeoLulu pubblicato su Pornhub che aiuterà a raccogliere fondi per la pulizia dei mari (fonte: Pornhub) Un video a luci rosse per raccogliere fondi per la pulizia dei mari. È questa l’ultima trovata di Pornhub. Il portale erotico ha pubblicato The Dirtiest Porn Ever, un video di 11 minuti in cui una coppia di attori hard (gli amatoriali Leolulu) è impegnata su una spiaggia ricoperta di ...

C’è una strana sostanza gelatinosa sulla Luna : (foto: Nasa) Sul lato nascosto della Luna, il rover Yutu-2 della missione cinese Chang’e 4 ha appena fatto una scoperta davvero bizzarra: sul suolo di un piccolo e giovane cratere, ha trovato una strana sostanza finora sconosciuta che gli esperti dell’agenzia spaziale cinese hanno descritto come un “gel caratterizzato da una misteriosa lucentezza”. Sebbene il team di ricercatori non abbia ancora capito di cosa si potrebbe trattare ...

Nella notte C’è stata una scossa di terremoto nel Centro Italia di magnitudo 4.1 : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 — succeduta da altre meno forti — è stata registrata alle 2 di notte tra sabato e domenica Nella zona del Centro Italia compresa tra Norcia, in provincia di Perugia, e Arquata del

In Belgio C’è una foresta con sculture in legno riciclato alte 18 metri : Passeggiando nella foresta di Boom, in Belgio, può succedere di trovarsi di fronte a una o più sculture giganti realizzate con legno riciclato da Thomas Dambo, artista e attivista ambientale danese noto per le sue opere mastodontiche inserite in ambienti naturali. Oltre all’ultima installazione donata alla cittadina per la quindicesima edizione del festival elettronico Tomorrowland, i lavori di Dambo – che mescolano riciclaggio, scultura e ...

C’erano una volta i Pigs : ora sono a tasso zero : C’erano una volta i Pigs. Questo acronimo - che ingloba Portogallo, Italia, Grecia e Spagna - è stato inventato dalla stampa anglosassone ai tempi dell’ultima crisi finanziaria del 2007 con una evidente nota dispregiativa (Pigs in inglese significa “maiali”). Oggi però i Piigs (l’acronimo è stato aggiornato nel 2010 con l’aggiunta dell’Irlanda) non destano più preoccupazione sui mercati finanziari. Potremmo dire che il «maiale è congelato».

In India C’è un villaggio in cui si pianta un frutteto ogni volta che nasce una bimba : nascere femmina, purtroppo, non è sempre facile, specialmente in quei Paesi in cui i diritti della donna non sono pari a quelli dell’uomo. In altri è addirittura una condanna. In India, dove la nascita di una figlia femmina non è particolarmente gradita, in un villaggio del Rajasthan, Piplantri, si pianta un frutteto ogni volta che viene alla luce una bimba. In questa occasione la famiglia pianta 111 alberi da frutto di cui si prenderà ...