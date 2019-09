C' è un allarme autolesionismo tra i giovani in Italia | spiegano al Bambin Gesù

Fonte : agi

(Di martedì 10 settembre 2019) Il suicidio, nel mondo, è la seconda causa di morte trassimi. Incirca 200 decessi all'anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. Secondo i dati Istat, la tendenza al suicidio è in calo, ma cresce il fenomeno dell'tra gli adolescenti. In occasione della Giornata mondiale di prevenzione del suicidio, l'ospedale pediatricoha promosso un convegno scientifico 'i, adolescenti e suicidio: una nuova emergenza', dove è stato presentato in anteprima il documentario 'Tagli', di Discovery, che racconta storie vere dile. "La malattia mentale - spiega la presidente del, Mariella Enoc - è forse la condizione di maggiore fragilità che incontriamo nel nostro ospedale. I ragazzi con disturbi mentali vivono una situazione di estrema sofferenza, la loro ...

