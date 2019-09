Cazzola insulta Salvini | Deve andare a fare in c

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Pina Francone L'economista sbotta a L'aria che tira su La7, attaccando frontalmente il leader della Lega. Il leghista Bitonci protesta in studio: "Inaccettabile" "Se avessi saputo di trovarmi di fronte dieci minuti di Matteo, probabilmente non sarei venuto, perché la mia opinione su di lui è la segunte:in c…". Giulianoperde il controllo eil capo politico del Carroccio in diretta tv, ospite a L'aria che tira, su La7. Un'uscita sopra le righe che lascia sbigottita la padrona di casa Myrta Merlino, l'intero studio e ospiti compresi, attoniti per la sparata dell’economista. La conduttrice lo rimprovera: ", la conosco da tanti anni: ritiri quello che ha detto, perché è grave". E lui fa lo stupito: "Cosa è che è grave? Nono, io non ritiro nulla". E qui Massimo Bitonci, ex sindaco leghista di Padova, non ci sta: "Allora mi alzo ...

