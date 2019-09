Casini show in Aula Al M5s | “Votiamo la fiducia insieme | chi lo avrebbe mai detto?” E

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) “Non abbiate crisi di gelosia. Le donne tradite sono sempre le peggiori”. Così il senatore del gruppo delle Autonomie, Pierferdinando, ha risposto con sarcasmo ai “buuu” che si sono sentiti nell’del Senato da parte dei leghisti, quandosi è rivolto ai 5 stelle dicendo: “Prima ci guardavamo in cagnesco, ora votiamo la. Chi lomai detto?”. Da qui le critiche dei senatori della Lega, che poi hanno applaudito ironicamente. L’ex presidente della Camera ha commentato: “Mi piacciono queste conversioni tardive“. L'articoloin. Al M5s: “Votiamo la, chi lomai detto?”. E alla Lega: “Non abbiate crisi di gelosia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

