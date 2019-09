Carcinoma renale | rimborsato in Italia cabozantinib compresse

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) In data 5 Settembre 2019, sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 – Serie Generale, è stata pubblicata la determina n.1279/2019 di prezzo e rimborso diper il trattamento del(Renal Cell, RCC) avanzato in adulti naïve al trattamento a rischio ‘intermediate’ o ‘poor’. “La possibilità di prescriverecome prima linea di trattamento amplia le possibilità per i pazienti affetti da tumoreavanzato con rischio intermediate o poor”, ha dichiarato il Dott. Roberto Iacovelli, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Per la prima volta dopo più di dieci anni un farmaco inibitore dell’angiogenesi si è mostrato superiore allo standard di cura disponibile, prolungando il controllo della malattia nel tempo. La disponibilità dicome prima linea di trattamento apre la strada ad una serie di novità che ...

