Cane torturato e cosparso di benzina a Partinico | morto dopo sofferenze atroci

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 10 settembre 2019) Unè stato uccisotorture adove si sono registrate scene di pura follia ad opera di un contadino. Non si sa cosa abbiae spinto l’anziano ad uccidere il, una cucciolona di grossa taglia. Fatto sta che l’animale ètorture. È stato primacon una zappa da un anziano in una contrada periferica di. L’uomo avrebbe colpito ripetutamente l’animale fino allo sfinimento. Non contento di ciò avrebbe legato ildalle zampe e lo avrebbediper darlo alle fiamme. L’uomo è stato bloccato dall’intervento di un passante. Il poveroè stato trasportato in una clinica veterinaria ma èper le ferite troppo gravi. Sul caso indagano ora carabinieri diinformati dei fatti.

