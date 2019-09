Camilla | vacanze in Sardegna senza Carlo | principe di Galles

Fonte : blogo

(Di martedì 10 settembre 2019) Per il secondo anno consecutivo, la 72enne, duchessa di Cornovaglia, ha scelto l'Italia, e più precisamente la, per le proprieestive. Madi, al suo fianco.Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 11 settembre, l’ha sorpresa a nord dell'isola a bordo del lussuosissimo yacht Leander G, molto amato dai reali inglesi, ai quali il precedente proprietario, sir Frederick Gosling concedeva il noleggio gratuito dopo che i Windsor avevano rinunciato allo yacht reale Britannia.indi10 settembre 2019 16:43.

leggoit : #camilla vacanze da single, fuga sullo yatch in #Sardegna senza #carlo - GiuliaPisciottu : RT @MediasetTgcom24: Vacanze da single per Camilla, in Sardegna senza Carlo #camillaParkerBowles - Mariell47382870 : RT @MediasetTgcom24: Vacanze da single per Camilla, in Sardegna senza Carlo #camillaParkerBowles -